Monika iz Gospodina Savršenog otkrila je li ostala u kontaktu s Petrom: 'Srce ne bira...'
Iako njihova ljubavna priča nije završila kako je očekivala, Monika je za RTL.hr iskreno progovorila o svemu što je ostalo nakon showa
Kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Monika došla je do samog finala u Petrovom timu, no na kraju je njegovo srce ipak osvojila Anastasia. Iako njihova priča nije završila sretno, Monika je za RTL.hr bez zadrške progovorila o svom iskustvu i o Petru.
"Od početka nije bio iskren sa mnom"
Na pitanje je li je njegova odluka povrijedila, Monika je bila potpuno iskrena:
"Mislim da nije problem što se zaljubio u nekog drugog, jer srce ne bira. Jedino što me povrijedilo tijekom gledanja emisije je to što od početka nije bio iskren sa mnom, čak i kad sam ga to molila. Osjećam da je sjedio na dvije stolice, dok je istovremeno od mene očekivao otvorenost' i apsolutnu privrženost samo jednoj osobi (njemu)."
"Imala sam osjećaj da mi ne govori sve"
Monika priznaje za RTL.hr da je već tijekom showa osjećala da stvari ne idu u dobrom smjeru:
"U tim zadnjim danima snimanja odvijali su se neki teški trenuci u mom vanjskom životu zbog kojih mi je njegova iskrenost bila bitna, a imala sam osjećaj da mi ne govori sve i osim toga da se boji priznati mi istinu, jer je znao da bi to utjecalo na moj ostanak u showu."
Dodaje i kako danas na sve gleda kao na važnu lekciju:
"Pa rekla bih da sam s njime još jasnije utvrdila što želim u budućoj vezi, a što definitivno ne."
Je li ostala u kontaktu s Petrom?
Na pitanje o odnosu nakon showa, Monika je jasno dala do znanja za RTL.hr tko joj je ostao u životu:
"Nakon showa sam ostala u kontaktu s osobama s kojima sam razvila pravo prijateljstvo i koje imaju moje potpuno povjerenje. Moje cure znaju tko su."
Bez gorčine, ali s jasnim granicama
Iako iza nje stoji emotivno iskustvo, Monika danas djeluje smireno i sigurno u sebe:
"Ovo cijelo iskustvo mi uopće nije promijenilo pogled na ljubav. Mislim da sam ja netko tko zna što želi, puno tražim ali i puno dajem, i jednom kad se dam - dajem se cijela."
Monika priznaje da je već pred kraj showa shvatila u kojem smjeru sve ide:
"Nisam bila ni razočarana ni iznenađena. S vremenom mi je postajalo sve jasnije da nismo jedno za drugo - što je bilo posebno vidljivo pred sam kraj emisije."
Na pitanje o Petru i Anastasiji ostala je korektna:
"Mislim da to znaju samo njih dvoje, ali im svakako od srca želim svu sreću."
Monika je iz 'Gospodina Savršenog' izašla bez ruže, ali s puno jasnijom slikom o sebi, i o tome kakav odnos više nikada ne želi.
