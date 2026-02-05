Mir u vili? Ni slučajno! 'Atmosfera je kritična, čas se volimo, čas se svađamo'

„Iako smo se jučer svađale, danas sam ustala potpuno sretna, energična, na mene to neće utjecati. Ja sam takva kakva jesam i bit ću uvijek vesela“, poručuje Nuša dok Iva bez uljepšavanja zaključuje: „Atmosfera je kritična - čas se volimo, čas se svađamo.“

Monika i Kaja jučer su se vratile sa spojeva s ružama, a njihovi dojmovi postaju glavna tema u kući. Ostale djevojke jedva su dočekale više detalja o Karlu i Petru, svjesne da svaka informacija može značiti prednost. Kaja otkriva da joj je bilo lijepo s Karlom, baš kao i Moniki s Petrom pa su se nastavile šaliti da sada mogu mirno spavati jer se ne moraju brinuti hoće li dobiti ružu na ceremoniji. Ostale djevojke upijaju svaki detalj koji otkrivaju o Gospodi Savršenima.

„Svi smo tu svima konkurencija, pogotovo kad su u pitanju spojevi, ali ne razmišljam o tome trenutno“, kaže Iana dok Helena priznaje: „Mene stvarno zanima kako im je bilo na spojevima jer mi nemamo toliko vremena pričati s Karlom tako da nam druge cure mogu ispričati malo više o njemu.“

Foto: Rtl

Novo pismo dodatno uzburkava odnose u vili i najavljuje grupni spoj koji bi mogao promijeniti dinamiku među djevojkama. Nakon nesuglasica, Nuša se nada mirnijem ishodu, a dečki najavljuju da ih čeka nešto stvarno posebno. „Ovo je prvi grupni spoj, kad će biti i Petrove i moje cure i bit će to nešto novo“, kaže Karlo, a Petar dodaje: „Nešto drugačije, neki izazov kako i za djevojke, tako i za nas“.

„Bilo bi mi draže da sam dobila solo spoj jer bih se mogla puno više povezati s Petrom, ali moram gledati da ostavim prostor za neke druge cure“, iskrena je Maja, a i Smiljana se nada da će dobiti priliku malo više upoznati Petra.

