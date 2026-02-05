Strojnicom pucao po veleposlanstvu u BiH, a pazite što je napravio u zatvoru: 'Uzet ću nož'

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je novu optužnicu protiv Mevlida Jašarevića, državljanina Srbije, koji trenutačno izdržava kaznu od 15 godina zatvora izrečenu zbog napada na veleposlanstvo SAD u Sarajevu.

Jašarević je motiviran vjerskim fanatizmom kao pripadnik zajednice radikalnih islamista u listopadu 2011. godine iz strojnice pucao na američko veleposlanstvo u glavnom gradu BiH i pri tom ispalio 105 metaka. Pritom je teško ozlijedio policajca angažiranog na osiguranju.

Taj je napad okvalificiran kao teroristički čin pa je Jašarević osuđen na 15 godina a kaznu trenutačno izdržava u državnom zatvoru u Istočnom Sarajevu iz kojega bi trebao izaći u studenom.

'Uzet ću nož'

No sada će se suočiti s novom optužnicom i suđenjem zbog prijetnji koje je uputio pripadnici zatvorske straže. Nezadovoljan činjenicom da mu je zabranjena komunikacija s osobama izvan zatvora prijetio fizičkim nasiljem.

U prepirci s pripadnicom zatvorske straže kazao je uz psovke kako će "kada mu se pruži prilika uzeti nož iz kuhinje i ući u njen ured aludirajući da će je fizički napasti i nanijeti joj ozljede", stoji u optužnici.

Njegove su prijetnje ostale zabilježene i na nadzornim kamerama pa tužiteljstvo te snimke planira koristiti u dokaznom postupku. Tužiteljstvo ga tereti za kazneno djelo sprječavanja službene osobe u obavljanju dužnosti za što je propisana kazna od tri godine zatvora.

POGLEDAJTE VIDEO: O, čovječe! Što je ovaj muškarac u Zagrebu sve imao kod sebe u stanu? Policija objavila i video...