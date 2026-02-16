Maria iz 'Gospodina Savršenog' potpuno potresena: 'Ona će ići kući prije ceremonije'

Pismo koje je stiglo u vilu u kojoj borave kandidatkinje showa 'Gospodin Savršeni' natjeralo ih je na razmišljanje. Način na koji su ga Petar i Karlo sročili, izbor riječi, izbor djevojaka koje su pozvane na spoj - kandidatkinjama je sve vrlo neuobičajeno. Energija na spojevima je također osjetno drukčija. Što im se sprema, pitaju se svi.

Gospodin Savršeni poslao djevojku kući prije ceremonije ruža

"Ja ću biti vrlo izravan i iskren prema tebi. Malo sam nervozan, moram priznati", počinje Gospodin Savršeni neugodan razgovor. Djevojke su već i prije spoja naslutile da bi ovo mogao biti potpuno drukčiji spoj od svih do sada.

"Imamo povijest u kojoj smo išli naprijed - nazad. I ne znam je li to išlo u ikojem smjeru", nastavlja Petar. Maria je ostala potpuno bez riječi kada je Petar rekao: "Ona će ići kući prije ceremonije." "Jao, pa...", ostala je Maria bez riječi. Kad se sabrala, rekla je: "Kad s nekime živiš 24/7, stvoriš neke emocije. Svaki gubitak u ovoj kući je nekako osobni. I boli."

