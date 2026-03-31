NAKON SHOWA /

Maja iz 'Gospodina Savršenog' blista nakon izlaska iz showa: 'Bila si moj favorit'

Foto: RTL

Maja je otkrila kako se zabavlja nakon sudjelovanja u showu Gospodin Savršeni

31.3.2026.
16:30
Hot.hr
Maja, jedna od najzapaženijih natjecateljica nedavno završene pete sezone popularnog showa "Gospodin Savršeni", ne prestaje intrigirati javnost. Nakon što je show napustila tik pred finale, stekavši simpatije publike svojom autentičnošću. Maja se odlično provodi nakon showa, što pokazuju objave na društvenim mrežama, piše RTL.hr. 

Od reality zvijezde do modne ikone

Na fotografijama Maja pozira u elegantnom i profinjenom izdanju koje odiše samopouzdanjem. Odjevena u dugu, pripijenu crnu haljinu bez naramenica, svoj je izgled upotpunila dugim, prozirnim čipkastim rukavicama koje su cjelokupnom stylingu dale dozu dramatičnosti i starog holivudskog glamura. Posebnu pažnju privukao je nakit – velike zlatne naušnice u obliku zvijezde i masivna narukvica, komadi koji svjedoče o najnovijim trendovima. Pratitelji su je pohvalili u komentarima, a pisali su joj i da im je ona bila favorit, piše RTL.hr. 

Podrška pratitelja i novi početak

Podsjetimo, Maja Golubović, podrijetlom iz Stoca, postala je miljenica publike tijekom showa "Gospodin Savršeni". Njezino dramatično ispadanje izazvalo je brojne reakcije gledatelja koji su cijenili njezinu iskrenost. Čini se da je ta podrška prati i nakon završetka showa, što potvrđuju i komentari ispod objave. Poruke poput "Ljepota", "Divna" i "Prelijepa" dominiraju, pokazujući da njezini pratitelji s odobravanjem prate njezin novi put, piše RTL.hr. 

Uoči same završnice 'Gospodina Savršenog' čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Gospodin Savršeni 2026VoyoRtl
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
