Maja iz 'Gospodina Savršenog' blista nakon izlaska iz showa: 'Bila si moj favorit'

Maja, jedna od najzapaženijih natjecateljica nedavno završene pete sezone popularnog showa "Gospodin Savršeni", ne prestaje intrigirati javnost. Nakon što je show napustila tik pred finale, stekavši simpatije publike svojom autentičnošću. Maja se odlično provodi nakon showa, što pokazuju objave na društvenim mrežama, piše RTL.hr.

Od reality zvijezde do modne ikone

Na fotografijama Maja pozira u elegantnom i profinjenom izdanju koje odiše samopouzdanjem. Odjevena u dugu, pripijenu crnu haljinu bez naramenica, svoj je izgled upotpunila dugim, prozirnim čipkastim rukavicama koje su cjelokupnom stylingu dale dozu dramatičnosti i starog holivudskog glamura. Posebnu pažnju privukao je nakit – velike zlatne naušnice u obliku zvijezde i masivna narukvica, komadi koji svjedoče o najnovijim trendovima. Pratitelji su je pohvalili u komentarima, a pisali su joj i da im je ona bila favorit, piše RTL.hr.

Podrška pratitelja i novi početak

Podsjetimo, Maja Golubović, podrijetlom iz Stoca, postala je miljenica publike tijekom showa "Gospodin Savršeni". Njezino dramatično ispadanje izazvalo je brojne reakcije gledatelja koji su cijenili njezinu iskrenost. Čini se da je ta podrška prati i nakon završetka showa, što potvrđuju i komentari ispod objave. Poruke poput "Ljepota", "Divna" i "Prelijepa" dominiraju, pokazujući da njezini pratitelji s odobravanjem prate njezin novi put, piše RTL.hr.

