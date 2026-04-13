Kaja otkrila detalje iz privatnog života s Karlom: Ovako zaljubljeni golupčići provode dane

Slovenka Kaja Casar, koja je nedavno osvojila srce Karla Godeca i pobijedila u petoj sezoni showa "Gospodin Savršeni", sa svojim pratiteljima na Instagramu dijeli detalje svog novog života u Zagrebu. Njezina posljednja objava prikazuje savršenu nedjelju ispunjenu opuštanjem, ljubavlju i igrom s novim članom obitelji, udomljenim psićem Mileta.

Nakon što se preselila s Tenerifa u Zagreb kako bi započela zajednički život s rukometašem Karlom Godecom, Kaja očito uživa u svakom trenutku. Par, koji je svoju vezu morao tajiti mjesecima do emitiranja finala, sada napokon može javno pokazati svoju sreću. A velik dio te sreće je i maleni psić kojeg je Karlo poklonio Kaji za njezin 27. rođendan.

Upravo je Mile zvijezda njezine posljednje objave, koja dokumentira njihov "Sunday reset" - popularni trend nedjeljnog opuštanja i pripreme za nadolazeći tjedan. Serija fotografija i kratki video prikazuju idiličan dan u prirodi. Na jednoj od fotografija Kaja pozira nasmiješena uz vodu, držeći preslatkog Mileta u naručju. Na videu se vidi kako se Karlo igra sa psićem na šljunčanoj plaži, bacajući mu predmet u vodu, dok ga Mile oprezno prati. Jedna od obožavateljica u komentarima je kratko poručila: "Mile je prelijepi."

Osim igre sa psom, dan je uključivao i gurmanske užitke. Kaja je objavila fotografiju sendviča s pršutom i rikulom te kavu, pokazujući da je uz puno srce važan i "pun trbuh", kako je i sama napisala.

Karlo i Kaja nedavno su ekskluzivno za Net.hr otkrili kako izgleda njihov dan nakon izlaska iz showa. ''Kavica, šetnjica sa psom i onda ide posao do kraja dana. Ako se stigne, navečer ide neki film, ali to je rijetkost s obzirom na to da Kaja uvijek zaspi u 2 sekunde'', rekao je Karlo.

