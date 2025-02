Gospodin Savršeni Šime otkrio tko mu je bila najveća podrška na otoku: 'Puno mi je pomogla'

Šime Elez je novi 'Gospodin Savršeni', a za RTL.hr je otkrio dojmove nakon prvih nekoliko pogledanih epizoda i tko mu je bila najveća podrška na otoku kroz cijeli show.

''Bilo je lijepo, imao sam osjećaj kao da sam se vratio na otok, gledajući epizode na platformi Voyo. Sve sam ponovno proživljavao – u par navrata sam se naježio'', priznao je.

Također, otkrio je reakciju svojih bližnjih i prijatelja.

''Za sada sam se samo čuo s par prijatelja – oni su oduševljeni. Rekli su da im se stvarno čini da je to super odrađeno. Možda će malo glupo zvučati, ali rekli su i da su ponosni na mene te da ništa manje nisu niti očekivali, da sam se stvarno dobro snašao u ulozi'', komentirao je Šime za RTL.hr.

Zašto je Ana dobila bijelu ružu?

Otkrio je i zašto je baš Ana dobila bijelu ružu i time cjelodnevni spoj.

''Mislim da ju je ona najviše zaslužila od svih djevojaka. Kad se pojavila, taj naš prvi kontakt je bio tako lagan, opušten i sve je bilo smirujuće... Možda i zbog imena jer mi se mlađa sestra zove Ana – više je tu bilo faktora. Ipak, da se mogu toliko vratiti unazad – ne mogu'', rekao je Šime.

Također, otkrio je kako se cijeli početak showa vodio intuicijom, ali i razumom.

"Naravno, odmah na prvu, sam vidio koje su mi djevojke više, a koje manje sjele, ali nisam po tome ništa sudio. Nisam htio odmah na prvu nekoga prekrižiti ili plasirati u nebo. Intuicija nosi svoje, ali ne mogu se tako nositi finalni zaključci'', objasnio je Šime, a rekao je i koji su mu bili kriteriji za odabir djevojaka za spojeve.

''Kad sam prvi put pozivao djevojke na spojeve, razmišljao sam koja bi se najbolje uklopila u opis spoja, tako da tu baš nije bilo srca, više što zdrav razum kaže'', rekao je Šime kojeg je kreativna producentica Ivana Šimac izrazito nahvalila u posljednjem intervjuu.

''Pogledao sam intervju s Ivanom Šimac i ovim bih joj se putem zahvalio za sve lijepe riječi, s obzirom na to da me je jako dobro upoznala u tom kratkom periodu, jako mi znači. Nije ona to rekla bez veze, upoznala me kao osobu. Ne kao Gospodina Savršenog, nego kao Šimu Eleza. Uz svoj posao, ona mi je puno pomogla i na tome sam joj zahvalan. Bila mi je i potpora u danima kad bih potonuo'', zaključio je Šime.

