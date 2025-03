Ana iz 'Gospodina Savršenog' u suzama zbog Šime: 'To je zaista bezobrazno'

U emisiji ''Gospodin Savršeni'' koju pratimo na RTL-u i platformi Voyo, Ana je podijelila da ju je Šimin postupak povrijedio na cocktail partyju, zbog čega je čak i zaplakala te je rekla ju je točno povrijedilo i zašto mu to toliko zamjera.4o mini

"Na prošloj ceremoniji sam razgovarala sa Šimom i iskreno mu iznijela svoje mišljenje, rekavši da netko nije iskren. Dala sam mu do znanja tko bi mogao biti taj, no nisam ga imenovala...", pričala je Ana. "Kada je došao kod nas na kauč, odlučio je, iz ne znam kojeg razloga, ponoviti nekoliko puta kako da još malo popijem i da im prosvijetlim situaciju, a ja sam to ignorirala", nastavila je.

Dodala je da ju je upravo takav njegov pristup duboko povrijedio. "Mislim da je to zaista bilo bezobrazno", zaključila je Ana.

Foto: RTL

