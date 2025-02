Anita Martinović otkrila je li pronašla svog 'Gospodina Savršenog': 'Vrijeme će pokazati'

Na eventu predstavljanja četvrte sezone "Gospodin Savršeni" jedna od gošća je bila RTL-ove voditeljica Anita Martinović koja je za RTL.hr otkrila da je sretno zaljubljena.

''Ljubav je uvijek tu oko mene'', priznala je Anita, a našalila se oko novonastale situacije.

''Što će meni Gospodin Savršeni pored naša dva Gospodina Savršena?", našalila se i dodala kako u njezinom životu uvijek postoji netko poseban.

''A hoće li biti Gospodin Savršen ili ne – vrijeme će pokazati'', komentirala je veselo Anita koja se također prisjetila svojeg sudjelovanja u showu "Gospodin Savršeni".

''Moram priznati da su me baš ponijele emocije kada sam došla na ovo predstavljanje nove sezone. Za mene je zapravo u tom showu sve i počelo. Počela sam kao kandidatkinja, a danas sam tu kao voditeljica jedne od najzabavnijih i najgledanijih emisija. Za mene je to bilo jedno savršeno iskustvo'', priznala je za RTL.hr.

Također, Anita je djevojkama u showu dala savjet.

''Prva dva dana bilo mi je najteže dok nisam shvatila da trebam biti svoja. To je možda najbolji savjet – budite svoje, proživite to iskustvo do kraja najbolje moguće i to će biti više nego dovoljno'', rekla je Anita.

