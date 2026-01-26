FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAPRAVIO POGREŠKU /

'Gospodin Savršeni' požalio zbog svoje odluke: 'Mislim da sam pogriješio'

'Gospodin Savršeni' požalio zbog svoje odluke: 'Mislim da sam pogriješio'
×
Foto: Rtl

Iako se činilo da je priča završena, odlučio je pokušati promijeniti ishod

26.1.2026.
7:04
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Već u prvoj epizodi showa jedan od Gospodina Savršenih suočit će se s odlukom zbog koje će ubrzo zažaliti.

Tijekom spoja nije dodijelio ružu jednoj kandidatkinji, no vrlo brzo mu je postalo jasno da je napravio pogrešku. Iako se činilo da je priča završena, odlučio je pokušati promijeniti ishod.

Odmah joj se obratio riječima:

"Slušaj, ja mislim da si stvarno super cura i mislim da sam pogriješio što ti nisam dao ružu, ali bih to htio ispraviti, ako je to moguće", rekao je iskreno 'Gospodin Savršeni'.

Potom je dodao:

"Slušaj, uzimaš li ti onda moju ružu?"

Kako će se razgovor završiti i hoće li kandidatkinja prihvatiti njegovu ispriku, saznajte u prvoj epizodi 'Gospodina Savršenog'!

Novu sezonu ne propustite odmah na Voyo, a na RTL-u od ponedjeljka, 2. veljače u 21.15 sati.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon 30 godina u SAD-u, ICE ga deportirao u Hrvatsku. Šokantna priča Sandra Silajdžića

Gospodin SavršeniGospodin Savršeni 2026RtlVoyo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NAPRAVIO POGREŠKU /
'Gospodin Savršeni' požalio zbog svoje odluke: 'Mislim da sam pogriješio'