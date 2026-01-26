'Gospodin Savršeni' požalio zbog svoje odluke: 'Mislim da sam pogriješio'

Već u prvoj epizodi showa jedan od Gospodina Savršenih suočit će se s odlukom zbog koje će ubrzo zažaliti.

Tijekom spoja nije dodijelio ružu jednoj kandidatkinji, no vrlo brzo mu je postalo jasno da je napravio pogrešku. Iako se činilo da je priča završena, odlučio je pokušati promijeniti ishod.

Odmah joj se obratio riječima:

"Slušaj, ja mislim da si stvarno super cura i mislim da sam pogriješio što ti nisam dao ružu, ali bih to htio ispraviti, ako je to moguće", rekao je iskreno 'Gospodin Savršeni'.

Potom je dodao:

"Slušaj, uzimaš li ti onda moju ružu?"

Kako će se razgovor završiti i hoće li kandidatkinja prihvatiti njegovu ispriku, saznajte u prvoj epizodi 'Gospodina Savršenog'!

Novu sezonu ne propustite odmah na Voyo, a na RTL-u od ponedjeljka, 2. veljače u 21.15 sati.

