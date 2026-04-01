Gospodin Savršeni ju izbacio, a ona mu sada pjesmom poručuje: ‘Ne šalji DM!’

Manuela, jedna od kandidatkinja showa „Gospodin Savršeni“, koja je ispala na prvoj ceremoniji ruža, sada se prvi put predstavlja u ulozi pjevačice i autorice. Gledatelji je pamte i po tome što je na speed date s Petrom stigla s gitarom u ruci, a upravo glazbom sada otvara novo kreativno poglavlje.

Foto: Tin Josip Sokol

U petak, 3. travnja u 18 sati, Manuela objavljuje svoj prvi autorski singl „Ne šalji DM“, koji će biti dostupan na YouTubeu i svim streaming platformama.

U intervjuu za RTL otkrila je kako joj se činilo da je Petar požalio svoju odluku odmah nakon što ju je izbacio iz showa. Iako je naglasila da mu ništa ne zamjera, kroz svoju novu pjesmu jasno poručuje: „Ne šalji DM.“

Pjesmu je sama napisala i uglazbila, a kaže kako je njome željela prenijeti situaciju koju su mnoge djevojke barem jednom doživjele, trenutak kada shvatiš da si nekome davala prilike, a on se poželi vratiti tek onda kada je za tebe već postao gospodin završeni. Tada poruka postaje jednostavna: ne šalji DM.

„Htjela sam kroz ovu pjesmu pokazati trenutak kad žena shvati svoju vrijednost i više ne pristaje na manje. To je onaj trenutak kad ti postane jasno da nema smisla vraćati se na staro i da je najbolje samo nastaviti dalje“, poručuje Manuela.

Uz pjesmu stiže i spot u kojem se pojavljuje Jelena Milić, a kroz niz vizualno upečatljivih scena dodatno se naglašava glavna poruka pjesme. Manuela se u spotu pojavljuje u nekoliko izdanja, među kojima se ističe elegantan look s Victoria’s Secret anđeoskim krilima, simbol žene koja je u odnosu bila „anđeo“, a zatim prepoznala vlastitu vrijednost. U spotu se pojavljuju i scene biljara, vožnje automobilom i izlaska, koje dodatno naglašavaju osjećaj slobode, samopouzdanja i uživanja u životu bez vraćanja na ono što je završilo.

