Glorija iz 'Gospodina Savršenog' pokazala kako izgleda 'nepopeglana': Pogledajte njeno prirodno izdanje

Kandidatkinja ovogodišnje sezone "Gospodina Savršenog", Glorija Jelovac, prikupila je velik broj obožavatelja koji joj redovito dijele komplimente na društvenim mrežama. Atraktivna plavuša podijelila je nekoliko fotografija i otkrila da ih nije uređivala niti poboljšavala raznim alatima, prikazavši se onakvom kakva ustinu jest. Dobila je niz pozitivnih reakcija na račun svog izgleda koji nije "popeglan", prenosi RTL.hr.

"Bez filtera, bez uređivanja", napisala je Glorija.

"Predivna", "Mačko, zgodna si", "Wow", napisali su očarani pratitelji.

Inače, Glorija je nedavno prekinula s dečkom, kojeg je ranije ponosno pokazivala na društvenim mrežama. Prije nekoliko je mjeseci za RTL.hr otkrila da ljubi mladića imena Luka.

"On zaista je Gospodin Savršeni jer me svakodnevno osvaja sitnicama, gestama i malim znakovima pažnje. Prijatelji smo dugo godina, dugo se poznajemo. Iz prijateljstva se razvila ljubav", objasnila je tada, dodavši da je ustinu zaljubljena te da planiraju zajedno useliti.

No, njihovoj je idiličnoj ljubavnoj priči došao kraj, a Glorija je nedavno svojim pratiteljima odlučila otkriti svoj ljubavni status, ali i kakav je za nju idealan tip muškarca.

Kako je rekla i u RTL-ovom showu, voli visoke, tamnokose i zrele muškarce.

"I dalje stojim iza iste izjave što se tiče fizičkog izgleda i tipa muškarca, ali izgled muškarca je apsolutno nebitan ako se ne zna ponašati i nema nikakve manire. Naravno, mora postojati i kemija između nas", objasnila je nedavno na društvenim mrežama.

"Nemam dečka i trenutačno ne želim vezu", dodala je Glorija, no otada više nije komentirala svoj ljubavni status.

