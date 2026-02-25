Emotivno priznanje u 'Gospodinu Savršenom': Maja otkrila Karlu bolnu priču o zlostavljanju

Nova epizoda popularnog showa 'Gospodin Savršeni' donijela je brojna iznenađenja. Među djevojkama koje se bore za naklonost Gospode Savršenih zanosna je crvenokosa Mostarka Maja. Gledatelji na društvenim mrežama odmah su ju usporedili s filmskim heroinama. Već na početku pokazala da je u show ušla otvorenog srca, no njezin spoj s Karlom otkrio je duboku ranjivost i priču koja je mnoge dirnula.

Spoj koji je otkrio više od očekivanog

Iako je Maja već imala priliku upoznati se i s Petrom, spoj s bivšim rukometnim reprezentativcem Karlom Godecom odveo je njihov odnos u potpuno novom smjeru. U želji da se bolje upoznaju daleko od očiju ostalih djevojaka, Karlo i Maja proveli su vrijeme nasamo, a njihov je razgovor brzo prešao s uobičajenih tema na one puno dublje i osobnije. Dotaknuvši se teme samopouzdanja i fizičkog izgleda, Maja je odlučila s Karlom podijeliti bolan dio svoje prošlosti.

Foto: RTL

Iza osmijeha se skrivala bolna tajna

U trenutku iskrenosti, Maja je priznala kako njezino odrastanje nije uvijek bilo lako. Otvorila je dušu i otkrila da je u mlađim danima bila žrtva zlostavljanja, upravo zbog svog fizičkog izgleda. Objasnila je kako su je ta teška iskustva promijenila, ali i ojačala, oblikujući je u osobu kakva je danas. Ovo emotivno priznanje pokazalo je da se iza izgleda djevojke, koju uspoređuju s Jessicom Rabbit i Rose iz 'Titanica' krije osoba koja je naučila boriti se za sebe i za druge.

Foto: RTL

Kako su se Maja i Karlo proveli na spoju i kako su na to reagirale druge djevojke u vili gledajte odmah na platformi Voyo. Show 'Gospodin savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka na RTL-u od 21:15