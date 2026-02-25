FREEMAIL
USUSRET PROLJEĆU /

Crnokosa Soraya iz 'Gospodina Savršenog' promijenila imidž i prihvatila razigraniji izgled

Crnokosa Soraya iz 'Gospodina Savršenog' promijenila imidž i prihvatila razigraniji izgled
Foto: Rtl

Soraya Šimić, jedna od najistaknutijih kandidatkinja ove sezone showa "Gospodin Savršeni", promijenila je imidž i sve otkrila na društvenim mrežama

25.2.2026.
11:41
Hot.hr
Rtl
Dolaskom proljeća i ljepšeg vremena mnoge dame donose odluke o promjeni izgleda: skraćuju kosu, mijenjaju boju kose, bojaju pramenove, a isto je učinila i atraktivna Soraya iz showa "Gospodin Savršeni".

Iako nije riječ o nekoj velikoj i drastičnoj promjeni, ljepotica koju su mnogi i zapamtili po dugačkoj ravnoj kosi sada je odlučila unijeti malo proljetne razigranosti pa je svoje "holivudske" valove zamijenila nešto razigranijim kovrčama.

@sorayasimic

 

♬ Originalton - Everydave

Na posljednjim objavama na društvenim mrežama 21-godišnjakinja je pokazala kako je i sama oduševljena novom frizurom, a pratitelji su je počastili i brojnim komplimentima pišući joj kako je prekrasna te uspoređujući je s lutkama. 

Podsjetimo, Soraya je odrasla u Stuttgartu, no prije godinu dana je donijela odluku da će se samostalno preseliti u Zagreb.

Premda joj je napuštanje obitelji bilo vrlo teško, posebno u prvim mjesecima snalaženja u Zagrebu, priznala je kako ju je život u Hrvatskoj usrećio zbog opuštenijeg načina života koji vlada u našim krajevima.

