Crnokosa Soraya iz 'Gospodina Savršenog' promijenila imidž i prihvatila razigraniji izgled

Dolaskom proljeća i ljepšeg vremena mnoge dame donose odluke o promjeni izgleda: skraćuju kosu, mijenjaju boju kose, bojaju pramenove, a isto je učinila i atraktivna Soraya iz showa "Gospodin Savršeni".

Iako nije riječ o nekoj velikoj i drastičnoj promjeni, ljepotica koju su mnogi i zapamtili po dugačkoj ravnoj kosi sada je odlučila unijeti malo proljetne razigranosti pa je svoje "holivudske" valove zamijenila nešto razigranijim kovrčama.

Na posljednjim objavama na društvenim mrežama 21-godišnjakinja je pokazala kako je i sama oduševljena novom frizurom, a pratitelji su je počastili i brojnim komplimentima pišući joj kako je prekrasna te uspoređujući je s lutkama.

Podsjetimo, Soraya je odrasla u Stuttgartu, no prije godinu dana je donijela odluku da će se samostalno preseliti u Zagreb.

Premda joj je napuštanje obitelji bilo vrlo teško, posebno u prvim mjesecima snalaženja u Zagrebu, priznala je kako ju je život u Hrvatskoj usrećio zbog opuštenijeg načina života koji vlada u našim krajevima.

