Burna ceremonija ruža, dvije djevojke napuštaju vilu: 'On će se kajati kad-tad!'

Nervozu nitko ne skriva, no poljuljani odnosi još uvijek se imaju priliku poboljšati tijekom cocktail partyja. „Tenzije se osjećaju, vidjet ćemo što će biti“, priznaju djevojke.

Neki savezi postaju sve čvršći, no ostale cure ne vjeruju u njihovu iskrenost. Atmosfera se dodatno zahuktava kada jedna od djevojaka iznenada zatraži pažnju svih i otkrije da jednog od Savršenih poznaje otprije te da su se u showu ponovno susreli. Šok, nevjerica i sumnje odmah se šire vilom.

„Ne želim vam lagati, čekala sam pravi trenutak“, priznaje ona.

Foto: Rtl

Reakcije su podijeljene – dok jedne u tome vide provokaciju i taktiku, druge smatraju da je iskrenost ipak pošten potez. Ubrzo stiže i potvrda da su djevojke koje su već dobile crvene ruže na spojevima sigurne, no za ostale večer tek počinje.

Slijede razgovori nasamo, priznanja i procjene tko ima realne šanse, a tko samo dobro glumi samopouzdanje.

„Možda me nije privukla na prvu, ali što je više upoznajem, sve mi se više sviđa“, priznaje jedan od Savršenih.

Foto: Rtl

Druga djevojka pak otvoreno poručuje da je sigurna kako večeras ostaje, dok neke, unatoč trudu i hrabrosti tijekom razgovora, ostaju bez ruže i moraju čekati ceremoniju.

Istovremeno, u vili se rasplamsavaju novi sukobi. Djevojke se međusobno optužuju za manipulaciju, ogovaranje i igranje dvostrukih igara.

Foto: Rtl

„Određene cure pokušavaju ići od stola do stola i nagovarati, rekla bih, slabe karaktere da se pridruže i poslušaju njezino mišljenje“, čuje se.

„One samo laju, a ujedaju kad nema nikoga“, uzvraća druga strana.

Tajanstvena pisma i neočekivane geste dodatno kompliciraju odluke Petru i Karlu „Malo nam je teško trenutno“, priznaju Savršeni prije konačnog izbora.

Foto: Rtl

Kako se ruže budu nizale jedna za drugom, napetost će rasti do samog kraja. Na kraju večeri dvije djevojke napuštaju vilu, razočarane i ljutite.

„On će se kajati kad-tad, bit će mu krivo, a tad neka mi se ne javlja“, poručit će jedna od njih.

Za koga je grčka avantura gotova, provjerite u novoj epizodi showa 'Gospodin Savršeni', već sad dostupnoj na platformi Voyo. Show ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u.

