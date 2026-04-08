Antonela iz 'Gospodina Savršenog' udebljala se tijekom snimanja, sad se vraća u formu

Kandidatkinja pete sezone Gospodina Savršenog, Antonela Jukičić (28), gostovala je u ‘Savršenom podcastu’ gdje je iskreno progovorila o svom iskustvu u showu, ali i promjenama koje su joj se dogodile tijekom snimanja. Kako piše RTL.hr, priznala je da se tijekom boravka na Kreti, uz obilje mediteranske hrane i drukčiji tempo života, ipak malo udebljala. Ipak, povratkom u Slavonski Brod brzo se vratila svakodnevnoj rutini i zdravijim navikama, zbog čega je relativno brzo ponovno dovela liniju u ravnotežu.

Govoreći o tome kako održava formu, naglasila je koliko joj u tome pomaže posao u frizerskom salonu, koji je fizički vrlo zahtjevan. „Jako puno znači to što dosta radim, fizički je posao biti u frizerskom salonu. Stalno si na nogama, radiš rukama i praktički nikad ne sjedim dok sam u salonu“, objasnila je, dodajući kako joj takav tempo osigurava stalnu aktivnost kroz dan. Otkrila je i da je razmišljala dodatno pratiti svoju aktivnost: „Čak sam razmišljala jedan dan staviti brojač koraka da vidim koliko napravim, ali nikako da to napravim.“

Osim posla, istaknula je i važnost rekreacije u slobodno vrijeme. Njezina rutina uključuje pilates i povremene odlaske u teretanu, no posebno mjesto imaju svakodnevne šetnje. „Šetnja je obavezna, to mi je super“, rekla je, naglasivši koliko joj znači blizina prirode: „Dobro u Slavonskom Brodu, hvala Bogu, lijepo je tamo uz Savu, šetnica je tu negdje blizu.“ Upravo kombinacija aktivnog posla i opuštajućih šetnji pokazala se kao ključna za povratak u formu nakon intenzivnog i, kako priznaje, pomalo stresnog iskustva snimanja showa.

