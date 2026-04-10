Antonela otkrila što misli o novopečenim parovima: 'Ne znam jesam li subjektivna jer ih znam...'

Antonela, jedna od kandidatkinja pete sezone popularnog RTL-ova showa Gospodin Savršeni, i nakon završetka emitiranja ostala je u bliskim odnosima s brojnim djevojkama iz showa. Posebno se sprijateljila s Kajom, a odličan odnos izgradila je i s Anastasijom, što je potvrdila i svojom najnovijom objavom na društvenim mrežama.

U osvrtu na veliko finale, Antonela nije skrivala emocije ni ponos zbog zajedničkog iskustva.

"Lijepo je gledati finale s ove četiri predivne dame. Svaka od njih zaslužila je da bude tu i da bude prva. Najljepše je vidjeti da su se slagale na samom kraju iako je to jako teško. Jednostavno, žene su ove godine iznijele sezonu i drago mi je da sam ih sve mogla upoznati", napisala je.

Prijateljstva koja su nadživjela show

Iako su se natjecale za istu osobu, čini se da su mnoge kandidatkinje iz ove sezone iz showa izašle s nečim vrjednijim od same pobjede, iskrenim prijateljstvima. Antonela je upravo to posebno istaknula, naglasivši koliko joj znači odnos koji je izgradila s ostalim djevojkama.

Komentar na ljubavne parove

Osim osvrta na djevojke, Antonela se dotaknula i završnih parova pete sezone, Kaje i Karla te Anastasije i Petra. Njezin komentar bio je iznimno pozitivan, a nije skrivala oduševljenje ishodom.

"Što god mislili o njemu, ovo je najveći uspjeh ovog showa, dva para koja su iskreno pronašla jedno drugo. Ne znam jesam li subjektivna jer ih znam, ali ovo su mi najljepši parovi ikada. Sretno mladenci, želim vam od srca", poručila je.

A usudiš li se i ti zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.

