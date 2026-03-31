Anastasia zapalila mreže novom objavom, pratitelji spomenuli Petra: 'Komentiraj nešto'

Anastasia Kaleb, jedna od istaknutijih kandidatkinja u popularnom RTL-ovom showu "Gospodin Savršeni", ponovno je zaintrigirala svoje pratitelje. Samo nekoliko dana nakon što je cijela Hrvatska svjedočila njezinom prvom poljupcu s Petrom Rašićem, trenutkom koji su mnogi protumačili kao prekretnicu sezone, Anastasia je na Instagramu objavila seriju fotografija koja govori više od tisuću riječi, popraćenu samo jednim, zagonetnim emotikonom.

Objava, koja se sastoji od četiri crno-bijele fotografije, prikazuje Anastasiju u zamišljenom i elegantnom izdanju na modernoj terasi s pogledom na more. Bez osmijeha, pogleda često uprtog u daljinu i uz minimalistički emotikon oblačića, stvorila je atmosferu misterije koja je odmah potaknula nagađanja obožavatelja. Je li ovo trenutak introspekcije nakon emotivnog tjedna ili znak samopouzdanja uoči finala showa?

Obožavatelji je zatrpali komplimentima

Obožavatelji su s oduševljenjem dočekali objavu, a komentari su ispunjeni riječima podrške. "Navijamo za tebe", kratko je poručila jedna pratiteljica, dok su drugi hvalili njezin izgled i držanje. "Prelijepa, dostojanstvena", stoji u jednom od komentara. Posebno se istaknula poruka jedne obožavateljice koja je napisala kako Anastasia od samog početka zrači posebnošću, kako izgledom tako i ponašanjem, te joj poželjela da pronađe iskrenu ljubav kakvu zaslužuje.

Također, zanimljiv je bio i komentar jednog od pratitelja koji je ispod objave označio Petra i poručio mu: 'Prokomentiraj nešto čovječe" na što se nadovezala druga pratiteljica: "Pa stvarno, svi to čekamo".

