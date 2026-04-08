'NAJLAKŠE DA U ŽIVOTU' /

Vucin sin zaprosio ljepoticu tuniskih korijena! Pogledajte kako je kleknuo pred njom na Hvaru

Vucin sin zaprosio ljepoticu tuniskih korijena! Pogledajte kako je kleknuo pred njom na Hvaru
Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Meriam Benmiloud ljepotica je hrvatsko - tuniskih korijena. U vezi s Vucom mlađim je tri godine, a prošle se godine iz Kölna preselila u Zagreb

8.4.2026.
20:58
Hot.hr
Miroslav Lelas/PIXSELL
Jedna objava na Instagramu privukla je pažnju dirljivim prizorom prosidbe koja se odigrala u kamenom ambijentu Velog Grablja na otoku Hvaru. Korisnica Meri, pod korisničkim imenom @benmiloud_meri, podijelila je niz fotografija i videozapisa koji dokumentiraju trenutak kada je izgovorila, kako je sama napisala, "najlakše 'da' u svom životu".

 
 
 
Objava prikazuje emotivan trenutak u kojem Vilibald Vuco, sin poznatog hrvatskog pjevača Siniše Vuce, kleči na jednom koljenu ispred oduševljene mlade dame, pružajući joj kutijicu s prstenom. 

Njezina reakcija, prekriveno lice rukama u nevjerici i suze radosnice, uhvaćena je objektivima brojnih prijatelja i članova obitelji koji su prisustvovali ovom pažljivo isplaniranom događaju. Uslijedili su poljupci, čvrsti zagrljaji i osmijesi, a sve je zabilježeno u suncem okupanim kadrovima ispred prepoznatljivih dalmatinskih kamenih kuća.

Reakcije pratitelja bile su ispunjene oduševljenjem i toplinom. Komentari poput "Čestitam" i brojna srca potvrdili su radost koju su prijatelji podijelili s parom, a prisutnost velike grupe na zajedničkoj fotografiji svjedoči o važnosti obitelji i zajednice u njihovim životima.

Tri godine u vezi

Meriam Benmiloud ljepotica je hrvatsko - tuniskih korijena, a od Vuce je mlađa četiri godine. U vezi su otprilike tri godine, a prošle se godine iz Kölna preselila u Zagreb.

‘Tata joj iz Tunisa, mama s Hvara, a Meriam je cijeli život provela u Njemačkoj gdje su se upoznali njezini roditelji. Kako je svakog ljeta dolazila na Hvar, imamo zajedničke prijatelje koji su nas upoznali. I drž’ - ne daj, tako smo se i zaljubili’, rekao je Vilibald za Story.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
