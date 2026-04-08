Vucin sin zaprosio ljepoticu tuniskih korijena! Pogledajte kako je kleknuo pred njom na Hvaru

Jedna objava na Instagramu privukla je pažnju dirljivim prizorom prosidbe koja se odigrala u kamenom ambijentu Velog Grablja na otoku Hvaru. Korisnica Meri, pod korisničkim imenom @benmiloud_meri, podijelila je niz fotografija i videozapisa koji dokumentiraju trenutak kada je izgovorila, kako je sama napisala, "najlakše 'da' u svom životu".

Objava prikazuje emotivan trenutak u kojem Vilibald Vuco, sin poznatog hrvatskog pjevača Siniše Vuce, kleči na jednom koljenu ispred oduševljene mlade dame, pružajući joj kutijicu s prstenom.

Njezina reakcija, prekriveno lice rukama u nevjerici i suze radosnice, uhvaćena je objektivima brojnih prijatelja i članova obitelji koji su prisustvovali ovom pažljivo isplaniranom događaju. Uslijedili su poljupci, čvrsti zagrljaji i osmijesi, a sve je zabilježeno u suncem okupanim kadrovima ispred prepoznatljivih dalmatinskih kamenih kuća.

Reakcije pratitelja bile su ispunjene oduševljenjem i toplinom. Komentari poput "Čestitam" i brojna srca potvrdili su radost koju su prijatelji podijelili s parom, a prisutnost velike grupe na zajedničkoj fotografiji svjedoči o važnosti obitelji i zajednice u njihovim životima.

Tri godine u vezi

Meriam Benmiloud ljepotica je hrvatsko - tuniskih korijena, a od Vuce je mlađa četiri godine. U vezi su otprilike tri godine, a prošle se godine iz Kölna preselila u Zagreb.

‘Tata joj iz Tunisa, mama s Hvara, a Meriam je cijeli život provela u Njemačkoj gdje su se upoznali njezini roditelji. Kako je svakog ljeta dolazila na Hvar, imamo zajedničke prijatelje koji su nas upoznali. I drž’ - ne daj, tako smo se i zaljubili’, rekao je Vilibald za Story.

