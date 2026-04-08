Stručnjak otkriva što će se sada događati: 'Baš sam danas bio i nije bilo nimalo ugodno'

Odmah nakon objave o dvotjednom primirju Sjedinjenih Američkih Država i Irana cijene nafte naglo su pale i to ispod 100 dolara po barelu. Pasti bi trebale i cijene goriva, ali ne odmah.

95 dolara po barelu. Toliko iznosi cijena sirove nafte koja je nakon objave o primirju naglo pala, a burze porasle. Pozdravljaju to i mali distributeri goriva.

"To je svakako pozitivno, cijene goriva će svakako pasti, samo je pitanje vremena", kaže Nikola Ključar, direktor male benzinske postaje.

Cijene padaju za 10-ak dana?

Za 10-ak dana pad cijena goriva očekuje energetski stručnjak Ivica Jakić. I da će cijena nafte ponovno biti od 70 do 75 dolara po barelu, baš kao prije krize.

"Očekuje se da će se derivati vratiti na svoje postojeće stanje, ja sam baš danas tankao 1,83 što nije nimalo ugodno, ali očekuje se da će to biti s nekom odgodom od 10-ak dana, možda čak i manje. Odluka je Vlade, Vlada je sad ta koja odlučuje koliko će sada pustiti cijene niže, ali odlučuju i inputi koji dolaze. Činjenica je da sad novi derivati koji će dolaziti iz rafinerija ili s Dalekog istoka će biti po nižoj cijeni, ali treba vremena da se stabilizira tržište", kaže Jakić.

'Ne možemo zaraditi da se pokrijemo'

Zbog Vladine uredbe o ograničenim cijenama - mali distributeri se žale da im je poslovanje neodrživo.

"Marže nisu dovoljno velike da bi poslovali u plusu. Dizel je 1 cent u plusu, a plavi dizel debelo u minusu. Režije, plaće djelatnika i ove marže koje sada imamo ne uspiju generirati dovoljno prihoda da bi se to pokrilo", objašnjava Ključar.

'Sigurnost opskrbe ne može biti zajamčena'

I dok iz Ine uvjeravaju da je opskrba stabilna, kritika stiže od Petrola. Poručuju da im trenutačni model formiranja cijena nije prihvatljiv.

"Bilježimo značajne negativne financijske efekte koji dugoročno ugrožavaju poslovanje, a bez ekonomski održivog mehanizma određivanja cijena sigurnost opskrbe ne može biti zajamčena", poručili su iz Petrola.

Kako bi smanjila cijene goriva, Vlada se odrekla djela trošarina i proračunski prihodi manji su 20 milijuna eura, kažu nam iz Ministarstva financija i ističu da trošarina na benzin trenutačno iznosi 45 centi po litri i moguće ju je smanjiti još samo 9 centi, dok je na dizel 33 centa po litri i država je više ne može smanjiti jer tolika je minimalna visina trošarina koju propisuje Europska unija.

'To je krajnja mjera u slučaju velike eskalacije'

U javnom savjetovanju naći će se izmjene PDV-a kako bi se uveo tzv. "plivajući PDV" koji bi se mijenjao ovisno o rastu cijena goriva.

"To je krajnja mjera u slučaju velike eskalacije. Mislim da nije loše u ovim okolnostima usvajanje takve izmjene zakona koja bi vladi dala jedan operativni alat", rekao je premijer Andrej Plenković.

Podržava to i oporba, ali i ističe.

"Nije nikakav problem to podržati, međutim mi bismo voljeli da se na sustavniji način rješava pitanje inflacije. Nažalost, bojim se i ako donesemo taj plivajući PDV da ponovno nećemo suzbiti inflaciju", rekao je Boris Lalovac.

"Ja mu radije predlažem da smanji PDV na gorivo kako bi cijene goriva pale za hrvatske građane", poručio je Nikola Grmoja.

Koliko će cijene goriva pasti ovisit će o primirju pa će po dobro poznatom običaju - iduća dva tjedna biti ključna.