Kako zvuči eurovizijska pobjednica kada pjeva veliki Joksimovićev hit? Ovo morate poslušati

Bugarska predstavnica Dara pobjednica je 70. izdanja Eurosonga održanog u Beču. S pjesmom „Bangaranga” osvojila je Europu, a njezinu velikom trijumfu prethodila je i zapažena suradnja sa Željkom Joksimovićem (54), jednim od najpoznatijih izvođača u povijesti Eurosonga.

Upravo je Joksimović bio među prvima koji su joj javno čestitali na pobjedi. Odmah nakon proglašenja objavio je njihovu zajedničku fotografiju na Instagramu te još jednom pokazao podršku bugarskoj predstavnici, ali i podsjetio na njihov zajednički nastup uoči samog natjecanja.

Zajedno izveli 'Lane moje'

Uoči Eurosonga Dara je surađivala sa Željkom Joksimovićem na posebnom nastupu za službeni YouTube kanal Eurosonga. Njihova suradnja bila je dio projekta „Eurovision: A Little Bit More”, serijala u kojem sudionici izvode obrade poznatih eurovizijskih pjesama ili nove verzije svojih natjecateljskih hitova.

Ideju za njihov zajednički nastup, organiziran povodom 70. obljetnice Eurosonga, osmislio je Dimitris Kontopoulos, a Joksimović je poziv odmah prihvatio.

Njih dvoje zajedno su izveli pjesmu „Lane moje”, s kojom je Joksimović 2004. godine osvojio drugo mjesto predstavljajući Srbiju i Crnu Goru na Eurosongu u Istanbulu. Dara je tada javno poručila kako joj je bila velika čast nastupati uz „živuću legendu” eurovizijske scene.

„On je nevjerojatan autor, glazbenik i poliglot koji se bez ikakvog napora kreće između različitih svjetova i izraza. Takvi ljudi su rijetkost. Željko, ti si čista inspiracija. Hvala ti”, napisala je Dara na Instagramu.

Joksimović joj je tada kratko odgovorio: „Sretno na Eurosongu.”

Od polufinala do pobjedničkog trona

Dara je s pjesmom „Bangaranga” nastupila prva u drugom polufinalu 14. svibnja te se uvjerljivo plasirala u veliko finale. U završnici natjecanja osvojila je i stručne žirije i publiku diljem Europe te Bugarskoj donijela prvu pobjedu u povijesti natjecanja.

Bugarska je na Eurosongu debitirala 2005. godine u Kijevu, a nakon nekoliko godina izbivanja zbog financijskih razloga vratila se 2016. godine. Od tada je redovito ostvarivala zapažene rezultate.

Prije Darinog povijesnog trijumfa najveći uspjeh za Bugarsku ostvario je Kristian Kostov, koji je 2017. godine završio na drugom mjestu Eurosonga.