DOGAĐAJ GODINE /

Zagrijavanje prije punih arena: Pogledajte kako se Čolić priprema za glazbeni spektakl

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Novosadski Big Band objavio je na društvenim mrežama kako se pripremaju za koncert

24.3.2026.
14:27
Matea Bahovec
Davor Puklavec/PIXSELL
Traju pripreme za koncert Zdravka Čolića u Zetri u Sarajevu. Čolić će s Novosadskim Big Bandom nastupati u Sarajevu 27. i 28. ožujka te 4.,5. i 6. travnja. 

Ovaj koncert je najiščekivaniji događaj godine u Sarajevu. Veliki simfonijski orkestar, svjetska produkcija i specijalni efekti upotpunit će ovaj glazbeni spektakl, a prije spektakla trebaju uvježbati performans. 

Novosadski Big Band objavio je na društvenim mrežama kako uvježbavaju "Pusti, pusti modu" i "Malo pojačaj radio". U orkestru se nalazi čak 60 glazbenika, a dirigent im je Fedor Vrtačnik.

@novosadskibigband Poslednje pripreme su u toku! Vidimo se u Sarajevu 27/28 mart i 4/5/6 april 2026! Zdravko Čolić i simfonijski orkestar #zdravkocolic #novosadskibigband #sarajevo ♬ original sound - Novosadski big band

Zdravko ColicKoncertSarajevoSpektakl
