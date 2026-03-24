Zagrijavanje prije punih arena: Pogledajte kako se Čolić priprema za glazbeni spektakl

Traju pripreme za koncert Zdravka Čolića u Zetri u Sarajevu. Čolić će s Novosadskim Big Bandom nastupati u Sarajevu 27. i 28. ožujka te 4.,5. i 6. travnja.

Ovaj koncert je najiščekivaniji događaj godine u Sarajevu. Veliki simfonijski orkestar, svjetska produkcija i specijalni efekti upotpunit će ovaj glazbeni spektakl, a prije spektakla trebaju uvježbati performans.

Novosadski Big Band objavio je na društvenim mrežama kako uvježbavaju "Pusti, pusti modu" i "Malo pojačaj radio". U orkestru se nalazi čak 60 glazbenika, a dirigent im je Fedor Vrtačnik.

