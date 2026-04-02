VELIKI KONCERT /

U Areni Varaždin i ove godine spektakl za Uskrs: Stižu poznata imena glazbene scene

U Areni Varaždin i ove godine spektakl za Uskrs: Stižu poznata imena glazbene scene
Foto: Press

Neda Ukraden, Grupa Vigor i Siniša Biško donose večer vrhunske zabave uz impresivan scenski doživljaj i produkciju

2.4.2026.
12:08
Hot.hr
Press
Tradicionalni uskrsni koncert u varaždinskoj Areni i ove godine donosi vrhunski doživljaj – ne samo po pitanju izvođača, već i kompletnog produkcijskog segmenta. U nedjelju, 05. travnja, publiku očekuje glazbeno-scenski spektakl u kojem će nastupiti Neda Ukraden, Grupa Vigor i Siniša Biško, uz večer ispunjenu emocijama, energijom i vrhunskom produkcijom.

Uz pažljivo odabran izvođački program, organizatori najavljuju i impresivan vizualni i tehnički segment događanja – moćan light show, vrhunski razrađen audio sustav te pažljivo osmišljenu scenografiju koja će cijeli koncert pretvoriti u cjeloviti audio-vizualni doživljaj.

Glazbeni program obogaćuju Neda Ukraden, čiji bezvremenski hitovi i prepoznatljiva interpretacija garantiraju snažne emocije i atmosferu koja povezuje generacije. Njezine pjesme i dalje su nezaobilazan dio regionalne glazbene scene, a svaki njezin nastup donosi posebnu dozu doživljaja i svojevrsne nostalgije. Za dodatnu dinamiku večeri pobrinut će se Grupa Vigor, čiji ritmovi, zarazni refreni i neposredna komunikacija s publikom dodatno podižu energiju u dvorani, a njihov suvremeni zabavni izričaj savršeno se uklapa u koncept koncerta koji ne dopušta pad energije. Posebnu emociju večeri donosi i Siniša Biško, čiji nastupi odišu autentičnošću i toplinom. Uz zvuke harmonike i snažne vokalne interpretacije, njegov će dio programa unijeti dašak tradicije i iskrene emocije, stvarajući savršen balans između modernog i klasičnog izričaja.

Uskrs u Varaždinu tako ponovno postaje sinonim za vrhunsku zabavu i glazbu – ali ove godine uz dodatnu dimenziju spektakla.

KoncertVaraždin
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
