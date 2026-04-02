U Areni Varaždin i ove godine spektakl za Uskrs: Stižu poznata imena glazbene scene

Tradicionalni uskrsni koncert u varaždinskoj Areni i ove godine donosi vrhunski doživljaj – ne samo po pitanju izvođača, već i kompletnog produkcijskog segmenta. U nedjelju, 05. travnja, publiku očekuje glazbeno-scenski spektakl u kojem će nastupiti Neda Ukraden, Grupa Vigor i Siniša Biško, uz večer ispunjenu emocijama, energijom i vrhunskom produkcijom.

Uz pažljivo odabran izvođački program, organizatori najavljuju i impresivan vizualni i tehnički segment događanja – moćan light show, vrhunski razrađen audio sustav te pažljivo osmišljenu scenografiju koja će cijeli koncert pretvoriti u cjeloviti audio-vizualni doživljaj.

Glazbeni program obogaćuju Neda Ukraden, čiji bezvremenski hitovi i prepoznatljiva interpretacija garantiraju snažne emocije i atmosferu koja povezuje generacije. Njezine pjesme i dalje su nezaobilazan dio regionalne glazbene scene, a svaki njezin nastup donosi posebnu dozu doživljaja i svojevrsne nostalgije. Za dodatnu dinamiku večeri pobrinut će se Grupa Vigor, čiji ritmovi, zarazni refreni i neposredna komunikacija s publikom dodatno podižu energiju u dvorani, a njihov suvremeni zabavni izričaj savršeno se uklapa u koncept koncerta koji ne dopušta pad energije. Posebnu emociju večeri donosi i Siniša Biško, čiji nastupi odišu autentičnošću i toplinom. Uz zvuke harmonike i snažne vokalne interpretacije, njegov će dio programa unijeti dašak tradicije i iskrene emocije, stvarajući savršen balans između modernog i klasičnog izričaja.

Uskrs u Varaždinu tako ponovno postaje sinonim za vrhunsku zabavu i glazbu – ali ove godine uz dodatnu dimenziju spektakla.