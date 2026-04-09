Bivši suprug Shannen Doherty pronađen bez svijesti: U stanu su pronašli nepoznatu supstancu

Ashley Hamilton (51), glumac i prvi suprug pokojne glumice Shannen Doherty, hospitaliziran je zbog predoziranja. Glumac je pronađen bez svijesti u unajmljenom smještaju te je hitno prevezen u bolnicu, piše portal TMZ.

Hamiltona su navodno pronašli bez svijesti u četvrtak, 2. travnja, u unajmljenom smještaju na području Los Angelesa. Hitna medicinska pomoć pozvana je zbog komplikacija povezanih s nepoznatom supstancom. Odmah je prevezen u bolnicu, gdje se i dalje nalazi, ali u stabilnom stanju.

Osim glumačke karijere, 51-godišnji Ashley dolazi iz poznate hollywoodske obitelji. Sin je glumca Georgea Hamiltona i Alane Stewart, a bio je i posinak rock-ikone Roda Stewarta. Sa svojom braćom i sestrama, među kojima su Kimberly Stewart i Sean Stewart, glumio je u kratkotrajnom reality showu "Stewarts & Hamiltons" iz 2015. godine.

Nakon dva tjedna ušli u brak

Ashley se tijekom godina pojavio u nizu filmova poput "Iron Man 3" i "Beethoven 2", a poznat je po tome što se 1993. godine, sa samo 19 godina, vjenčao sa Shannen Doherty nakon dva tjedna veze. Brak je potrajao svega pet mjeseci prije nego što su se razveli.

Kada je Shannen preminula u srpnju 2024.godini u 53. godini nakon borbe s rakom dojke, Hamilton joj je odao počast.

"Shannen nije bila samo moja supruga, bila je moj anđeo čuvar. Iako stvari ne ispadnu uvijek onako kako se nadamo, stajala je uz mene u nekim od mojih najmračnijih trenutaka. Moja ljubav i divljenje prema njoj trajali su mnogo duže od našeg kratkog braka", izjavio je tada za Us Weekly.

Nakon razvoda od Doherty, Hamilton je bio u braku s glumicom Angie Everhart (56). Vjenčali su se u prosincu 1996., a razveli se samo četiri mjeseca kasnije, u ožujku 1997. U studenom 2016. dobio je kćer s Renee Karalian.

