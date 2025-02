Jelena Radan zapalila pozornicu francuskom izvedbom

20:32 - Jelena Radan osvojila publiku emotivnom izvedbom pjesme Salut

Jelena Radan nastupila je na prvoj polufinalnoj večeri Dore 2025. s pjesmom "Salut", izvodeći je na francuskom jeziku. Ova emotivna skladba, čiji tekst započinje riječima "Salut, ça va? Rappelle-toi", ističe se među ovogodišnjim natjecateljskim pjesmama.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

20:29- Počela je prva polufinalna večer Dore: Matt Shaft razvalio

Matt Shaft otvorio je prvu polufinalnu večer Dore 2025. izvedbom pjesme "Welcome to the Circus". Ova energična skladba, s tekstom koji započinje stihovima "Lights up, show's begun / Danger's dancing in the sky", odmah je privukla pažnju publike.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Pratimo prvo polufinale Dore 2025., hrvatskog izbora za Eurosong. Na pozornicu u Opatiji staje 12 izvođača, dok o sudbini natjecatelja odlučuje isključivo publika putem televotinga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Večerašnji show počeo je u 20:15, a pratimo ga uživo na Net.hr-u.

Evo tko nastupa večeras u prvom polufinalu:

Matt Shaft – Welcome to the Circus

Jelena Radan – Salut

NIPPLEPEOPLE – ZNAK

SWINGERS – FUL KUL

Martha May – Running To The Light

LELEK – The Soul of My Soul

Teenah – Aurora

IVXN – Monopol

Marko Tolja – Through the Dark

Magazin – AaAaA

Natalli – Dom si srcu mom

EoT – Bye Bye Bye

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Baby Lasagna: 'Prošle godine sam svirao u casinu za Talijane, a ove godine na glavnom zagrebačkom trgu'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa