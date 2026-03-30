Tim Jakova Jozinovića oglasio se zbog optužbi iz Srbije

Iako u Srbiji uživa veliku popularnost, Jakov Jozinović susreo se s optužbama mladog srpskog glazbenika u usponu.

Naime, sve je počelo kada je natjecatelj showa "Pink Stars" Pavle Petković u glazbenom natjecanju zapjevao Jozinovićev hit "Ja volim". Međutim, nedugo nakon nastupa ipak je priznao kako je požalio što je nastupio baš s tom pjesmom...

Razočarani srpski glazbenik zatim je optužio glazbenika iz Vinkovaca da mu je zabranio da svoj nastup iz showa postavi na YouTube stranice, a razlog su, kako tvrdi, autorska prava. Petković je tako objasnio kako svoj nastup ne može podijeliti na društvenim mrežama jer Jakov Jozinović ne daje autorska prava za izvođenje iste.

"Evo, milijun objava iz sinoćnje epizode na YouTube-u. Ne postoji, niti će biti, nemamo autorska prava. Žao mi je što sam otpjevao prvu pjesmu, i u pravu sam. Gradite na tuđim leđima, a sada nikome ne dozvoljavate da išta igdje objavi", napisao je razočarani srpski glazbenik u usponu na svom Instagram profilu optuživši Jozinovića da mu ne dopušta da se predstavlja s hitom "Ja volim".

Kako je i 20-godišnji Vinkovčanin svoju karijeru započeo pjevajući hitove Olivera, Balaševića, Čolića i mnogih drugih, nije dugo trebalo da njegov tim demantira tvrdnje Pavla Petkovića.

Kako su objasnili, Jakov Jozinović nije zabranio ni spriječio izvođenje ili postavljanje pjesme "Ja volim" na YouTube-u u emisiji "Pink Stars", piše Kurir.

Također, dodali su i da je Jozinović sretan kada njegove pjesme žive, točnije kada ih drugi izvođači prihvate te izvedu kao dio svoga nastupa: "Naprotiv, kao i svaki izvođač, Jakov je sretan kada se njegove pjesme pjevaju i izvode te uvijek podržava takve nastupe."

POGLEDAJTE VIDEO: Europa još uvijek bez konsenzusa oko pomicanja kazaljki! 'Moj prijedlog je bio pola sata...'