Stela Rade o svijetu drifta: Otkriva kako je izgubila kontrolu u Porscheu i zašto je loš suvozač

Hrvatska pjevačica Stela Rade (27), osim po glazbi, već je dobro poznata i po svojoj ljubavi prema automobilima i brzoj vožnji. Ovaj put tu strast podiže na novu razinu, naime, sudjelovat će na popularnom drift eventu Donut Zagreb koji se održava na Bugatti Rimac poligonu u Mičevcu, gdje će se okušati i u ozbiljnijoj vožnji na stazi.

U razgovoru nam je otkrila koliko joj automobili znače, kako se snalazi u “muškom” svijetu vožnje, ali i koje situacije u prometu je najviše izbace iz takta.

Čemu se najviše veselite na eventu Donut Zagreb?

Ovoga puta se najviše veselim svom treningu jer sam tek krenula voziti i bit će zanimljivo gledati i na mjestu učiti od drugih vozača! Osim toga, veselim se druženju s ljudima, atmosfera je tamo uvijek luda.

Kako se u praksi razlikuju muški i ženski vozači u pogledu stilova vožnje i sigurnosti u prometu?

Možda su generalno muškarci samopouzdaniji jer se tako i podrazumijeva, ali puno sam na cesti i svakodnevno vidim muškarce koji voze loše. Prema mom mišljenju, nije pitanje spola, već talenta i osjećaja. Kao i neke druge discipline, vožnja je disciplina za sebe - nekome je sasvim prirodno i postoji talent, a netko će se zauvijek osjećati nesigurno dok vozi i vozit će samo zato što mora. Ta nesigurnost se zatim odražava na vožnju i ponašanje u prometu.

S kakvim ste se predrasudama suočili za volanom? Gledaju li vas drugačije jer ste žensko?

Ne, već su ljudi polako navikli na činjenicu da postoje žene koje voze odlično. Kod mene im je veći problem to što sam pjevačica i što sam došla iz svijeta glazbe pa je teško prihvatiti da mogu voziti utrke na nekoj boljoj razini. "Što sad ona glumi, odjednom hoće voziti" - to mi bude baš simpatično i motivacija je za daljnji napredak. Što se tiče svakodnevne vožnje, tko god se ikad vozio sa mnom u autu - rekao je da se osjeća sigurno i da može spavati dok vozim.

Kakvu glazbu najčešće slušate dok se vozite sami, a kakvu kada ste s društvom?

Dok sam sama, slušam RnB i old school hip hop, a kad je netko u autu - isto. Osim ako smo nabrijani pa pustimo koju od Jale i Bube i pravimo se da smo u skupom, bijesnom autu...

Jeste li od onih koji slušaju glasnu glazbu s otvorenim prozorima ili vas to malo i nervira?

Ne nervira me to, obožavam taj moment. Kod mene je to obično noćna vožnja. Preko dana sam ipak malo suptilnija.. U svakom slučaju, volim sami zvuk auta pa sam često i bez muzike, nikad ne dosadi.

Koja je neka najluđa cesta/ruta kojom ste se vozili - možete li se prisjetiti te vožnje?

Pustinja u Dubaiju.. Bilo je suludo, vozili smo brzo i glupirali se usred ničega, nije postojala nikakva opasnost.

Koji je najskuplji automobil koji ste vozili - možete li nam ispričati tu priču?

Nisam sigurna koji je najskuplji koji sam provozala, mislim da McLaren, bolja priča je Porsche GT3 RS kojeg sam vozila po pustinji i s kojim sam prvi put u životu probala driftat pa sam izgubila kontrolu i skoro izletjela. Sva sreća nije bilo ničega oko mene pa sam si to mogla dopustiti, ali nije bilo ugodno. Auto je totalno lud i živčan, nije bio za mene u tom trenutku. Bila sam hrabra jer u to vrijeme nisam još bila toliko spretna za volanom, zato ću pamtiti taj događaj.

Što uvijek imate u onoj ladici u automobilu?

Tamo su samo dokumenti, a najviše je papirologije od atesta. Auto mi ima dosta dijelova koji nisu serijski pa je u toj ladici uglavnom materijal za policiju kad me zaustavi... ne volim da me zezaju pa sam uvijek spremna

Volite li više biti na vozačevom ili suvozačevom mjestu?

Bez dileme na vozačevom, čak sam jako loš suvozač. U strahu sam i postanem control freak, ne mogu se smiriti koliko god da vjerujem osobi koja vozi. Uvijek krajičkom oka gledam kako vozi, kud ide i kad koči. Kad je vožnja u pitanju, sebi najviše vjerujem.

Kakve situacije u prometu vas izbace iz takta?

Kad se netko vozi nepotrebno sporo, sporije od ograničenja i kad je još pritom nesiguran. Možda još gora stvar je ne davanje žmigavaca i naglo kočenje. E na žmigavce izgubim živce i počnem pričati s tom osobom iako me ne čuje...

Imate li poteškoća s bočnim parkiranjem? Stvara li vam stres kada vam se vozač iza vas nestrpljivo "nabija" dok parkirate?

Znam parkirati bočno, može biti i skroz malo mjesta. Uglavnom uđem iz prvog pokušaja, al nekad jednostavno ne ide, ima dana kad sam smotana. Ako je netko iza mene, još mi je bolje jer imam scenarij u glavi da me sprda i nabija mi pritisak, a ja se pravim važna i mislim si "e sad ćeš vidjeti" pa parkiram iz prve hahah.

POGLEDAJTE VIDEO: Čekaju nas pretežno sunčani i topli dani: Meteorologinja otkrila kada se vraća nestabilno vrijeme