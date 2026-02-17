Stela Rade: 'Nisam mogla vjerovati koliko me nastup na Dori na kraju koštao'

"Generalno, cijeli nastup je bio jako skup i nisam mogla vjerovati koliko me nastup na Dori na kraju koštao", otkrila je naša glazbenica Stela Rade komentirajući svoj nastup na Dori, našem izboru za pjesmu Eurovizije. Kako se od njezinog prvog pojavljivanja na Dori puno očekivalo, Rade je odlučila kako će se predstaviti u najboljem mogućem izdanju, no to ju je i koštalo.

27-godišnja glazbenica svoj je nastup s pjesmom "Nema te" obogatila posebnim efektima koje na domaćoj televiziji rijetko imamo priliku vidjeti.

Kako je otkrila u svom najnovijem videu na YouTubeu, u njezinom su nastupu važnu ulogu odigrali i profesionalni alpinisti koji su joj sa stropa puštali harmoniku posebno tankim žicama.

http://

"Danima su tražili najtanje i najprozirnije žice koje se neće vidjeti, a koje će ipak držati težinu harmonike. No, problem tog materijala bio je što bi se rastegnuo ako bih ja samo malo povukla harmoniku prema dolje. Svakom novom izvedbom harmonika bi došla na drugu visinu. A ovo smo ponovili barem 15 puta dok smo vježbali...", otkrila je Stela kojoj je harmonika inače i jedan od zaštitnih znakova.

Osim efektne lebdeće harmonike, na sceni je bila postavljena i velika stijena od stiropora koju je Rade posebno naručila za svoj prvi nastup na Dori.

"Cijena ovog rekvizita, ne biste vjerovali, je 3000 eura. Stvarno se nadam da ću je moći prodati nekoj televiziji", rekla je glazbenica koja je na kraju zauzela treće mjesto.

POGLEDAJTE VIDEO: Baby Lasagna otvorio duši Mojmiri: 'Ne sviđa mi se što postajem. Pokleknuo sam u nekim trenucima'