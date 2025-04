Thompsonova izjava ponovno hit na mrežama: 'Nisam ja Škorpion, ja pripadam Isusu Kristu'

Dok se hrvatski pjevač Marko Perković Thompson (58) nalazi u središtu medijske pažnje zbog povratničkog koncerta 5. srpnja na zagrebačkom Hipodromu i obaranja svjetskog rekorda s preko 280 tisuća prodanih ulaznica, društvenim mrežama počeo se širiti i isječak iz jednog starog intervjua koji ponovno intrigira javnost.

U popularnoj emisiji Ćakula iz 2016. godine, voditeljica ga je upitala jednostavno pitanje: je li u horoskopu Škorpion, s obzirom na to da je rođen 27. listopada 1966. godine. Thompsonov odgovor iznenadio je mnoge i danas se ponovno dijeli. "Nisam ja Škorpion. Ja pripadam Isusu Kristu. Ne pripadam nikakvim znakovima, niti Škorpionima, tako da ne znam što sam, ne zanima me i nemoj me to pitati", izjavio je.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ova izjava izazvala je lavinu komentara i podijelila korisnike mreža. Dok su jedni oduševljeni njegovim čvrstim stavom i vjerom, drugi se pitaju je li reakcija bila pretjerana.

Thompson je ovih dana ponovno na vrhuncu popularnosti, njegova pjesma 'Ako ne znaš što je bilo' postala je neslužbena himna hrvatskih rukometaša, a novi singl 'Nepročitano pismo' osvaja trending ljestvice. Povratak na scenu, nakon dvogodišnje pauze zbog bolesti sina Ante Mihaela, obilježen je rasprodanim koncertima i najavom spektakla kakav Hrvatska još nije vidjela.

