Srpski glazbenik objavio pjesmu posvećenu Halidu Bešliću, a svi komentiraju samo jednu stvar

Nova pjesma srpskog glazbenika Peđe Jovanovića "Bijeli ružmarin" objavljena je u petak, 20. ožujka, a na društvenim mrežama već je postala hit jer mnogi pišu kako ih podsjeća na nedavno preminulog Halida Bešlića, glazbenu legendu kojoj je pjesma i posvećena.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Spot pjesme snimljen je u Sarajevu, a kroz emotivne kadrove glavnog grada Bosne i Hercegovine nemoguće je ne sjetiti se lika i djela legendarnog Halida.

"Mnogi od vas su ovu pjesmu zavoljeli kroz najavne snimke na društvenim mrežama, ali ona zaslužuje svoje pravo mjesto i video koji kroz kadrove prelijepog Sarajevog oslikava jednu emotivnu priču. Postoje pjesme koje se otpjevaju, i postoje one koje se prežive. Za mene je ova posebna na onaj neopisiv način koji samo duša prepoznaje", poručio je Jovanović putem Instagrama.

Na YouTubeu se nižu samo pozitivni komentari, kao i oni u kojima komentatori iskazuju poštovanje prema Halidu i Jovanoviću.

"Slušati ovu pjesmu, a ne pomisliti na Halida je jednostavno nemoguće. A glas ovog čovjeka je nešto što te dotakne do srži i razgali ti srce. Jedinstven i neponovljiv", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Ove riječi su čista sevdah duša."

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Također, brojni su i oni koji su ispod pjesme napisali kako su, kao obožavatelji Bešlića, ganuti: "Ova pjesma nije samo muzika, to je otkucaj srca jednog vremena. Kao da je posvećena Halidu koji је svoj glas posudio našim najljepšim і najtežim trenucima, а ova posveta је najmanje što је takva ljudska gromada zaslužila. Hvala Peđa što si uspio pretočiti našu ljubav prema njemu u stihove."

Podsjetimo, bosanskohercegovački glazbenik Halid Bešlić preminuo je u listopadu 2025. godine. Pokopan je u Sarajevu na gradskom groblju Bare, uz grob svog dugogodišnjeg prijatelja i kolege Kemala Montena.

