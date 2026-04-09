Shakira nikad otvorenije o prekidu s Piqueom: 'Mnogi znaju da sam se raspala'

Kolumbijska glazbena zvijezda Shakira gostovala je u posebnom izdanju emisije "Al cielo con ella", gdje se osvrnula na teme sestrinstva i ženske solidarnosti, ali i teškog životnog razdoblja nakon prekida s 39-godišnjom španjolskom nogometnom zvijezdom Gerardom Piqueom.

Istaknula je kako su žene kroz društvo često bile stavljene u strogo definirane uloge: očekivalo se da istovremeno budu brižne majke i partnerice, ali i privlačne i uspješne. Takav pritisak, smatra, stvara vrlo zahtjevne i nepravedne okolnosti.

Foto: BFA.com/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Međutim, veliku pozornost privukla je i njezina ispovijest o prekidu s Gerardom Piquéom, koji je 2022. izazvao veliku pažnju javnosti, osobito zbog njegove nevjere s tada 23-godišnjom Clarom Chijom.

Foto: © Chase Rollins/AFF-USA.COM/PA Images/Profimedia

Govoreći otvorenije o sebi, objasnila je kako danas s vremenskim odmakom lakše gleda na sve što joj se dogodilo te čak pronalazi humor u vlastitim teškim iskustvima. U svom govoru istaknula je kako smatra da nitko nije pošteđen izazova, ali da je važno zadržati sposobnost da se životu pristupi s dozom vedrine i životnog optimizma.

'Sada se puno smijem svemu što mi se dogodilo. Zbijam šale na taj račun: svoje borbe pretvaram u nešto pomalo smiješno. Nitko nije imun na teškoće, ali životu se moraš nasmijati prije nego što se on nasmije tebi', rekla je dodavši: "Mnogi znaju da sam se raspala, kao što se svakome dogodi u nekom trenutku, i da sam se ponovno sastavljala dio po dio. Tako sam krenula na put samootkrivanja. U dubini tog iskustva kroz glazbu sam pronašla vlastitu snagu."

Kako je glazbenicu prekid inspirirao na pjesme u kojima je direktno Piquea "bocnula" svojim stihovima, naglasila je i kako se tijekom stvaranja glazbe osjećala slomljeno, no baš ju je taj put doveo do dubljeg razumijevanja same sebe i do nove unutarnje snage.

Podsjetimo, Shakira i Gerard Pique započeli su vezu 2011. godine, nakon što su se upoznali tijekom snimanja spota za Svjetsko prvenstvo. Tijekom njihove veze dobili su dvojicu sinova, danas 10-godišnjeg Milana i 10-godišnjeg Sashu.

