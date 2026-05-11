Samozatajnu suprugu ne viđamo često: Grše starom fotografijom otkrio kakav su buntovan par bili
Grše rijetkom objavom pokazao suprugu Rafaelu
Jedan od najpopularnijih hrvatskih repera, Grgo Šipek, poznatiji kao Grše, poznat je po svojim energičnim nastupima i oštrim tekstovima. No, unatoč imidžu beskompromisnog glazbenika, Grše svoj privatni život, a pogotovo suprugu Rafaelu, čuva strogo daleko od očiju javnosti. Upravo zato je njegova posljednja objava na Instagramu, koja sadrži rijetke fotografije s njom, izazvala posebnu pažnju i oduševila tisuće pratitelja, ponudivši intiman uvid u njihovu dugogodišnju ljubavnu priču.
Put od buntovnih početaka do obiteljskog života
Prva fotografija u nizu je profesionalni portret, jedna od rijetkih prilika da javnost vidi Gršu i njegovu suprugu Rafaelu zajedno.
Potpuni kontrast tome je druga fotografija, očito snimljena godinama ranije. To noćna snimka mlađeg para na betonskim stepenicama. Grše, odjeven u crno, s ozbiljnim izrazom lica, dok ga Rafaela grli s leđa. Fotografija dočarava jednu buntovniju, mladenačku fazu i početke njihove veze.
Obožavatelji oduševljeni objavom
Budući da Grše rijetko dijeli trenutke iz privatnog života, reakcije pratitelja bile su očekivano iznimno pozitivne i pune podrške. Uz brojne komentare s emotikonima srca, istaknule su se poruke poput "Dream Team!", "Prelijepi" i simpatični lokalni izraz "Žena prikolipa!!". Jedan od komentara posebno je sažeo bit objave: "…i ovako, dame i gospodo, daleko možete stići kada slušate svoju curu".
Podsjetimo, par se upoznao dok su radili u istom hotelu u Baškoj Vodi, a vjenčali su se u srpnju 2022. godine i danas imaju dva sina, Frana i Gabriela.
