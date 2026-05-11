Samozatajnu suprugu ne viđamo često: Grše starom fotografijom otkrio kakav su buntovan par bili

Jedan od najpopularnijih hrvatskih repera, Grgo Šipek, poznatiji kao Grše, poznat je po svojim energičnim nastupima i oštrim tekstovima. No, unatoč imidžu beskompromisnog glazbenika, Grše svoj privatni život, a pogotovo suprugu Rafaelu, čuva strogo daleko od očiju javnosti. Upravo zato je njegova posljednja objava na Instagramu, koja sadrži rijetke fotografije s njom, izazvala posebnu pažnju i oduševila tisuće pratitelja, ponudivši intiman uvid u njihovu dugogodišnju ljubavnu priču.

Put od buntovnih početaka do obiteljskog života

Prva fotografija u nizu je profesionalni portret, jedna od rijetkih prilika da javnost vidi Gršu i njegovu suprugu Rafaelu zajedno.

Potpuni kontrast tome je druga fotografija, očito snimljena godinama ranije. To noćna snimka mlađeg para na betonskim stepenicama. Grše, odjeven u crno, s ozbiljnim izrazom lica, dok ga Rafaela grli s leđa. Fotografija dočarava jednu buntovniju, mladenačku fazu i početke njihove veze.

Obožavatelji oduševljeni objavom

Budući da Grše rijetko dijeli trenutke iz privatnog života, reakcije pratitelja bile su očekivano iznimno pozitivne i pune podrške. Uz brojne komentare s emotikonima srca, istaknule su se poruke poput "Dream Team!", "Prelijepi" i simpatični lokalni izraz "Žena prikolipa!!". Jedan od komentara posebno je sažeo bit objave: "…i ovako, dame i gospodo, daleko možete stići kada slušate svoju curu".

Podsjetimo, par se upoznao dok su radili u istom hotelu u Baškoj Vodi, a vjenčali su se u srpnju 2022. godine i danas imaju dva sina, Frana i Gabriela.

