Grše u tajnosti dobio drugo dijete: Poznat je i spol

Jedan od najpopularnijih mladih glazbenika domaće trap scene, Grgo Šipek poznatiji kao Grše, u strogoj privatnosti dočekao je rođenje svog drugog djeteta.

Kako ekskluzivno doznaje Story, dječak je stigao prije četiri mjeseca, krajem prošle godine, no informacija je od javnosti uspješno bila skrivana sve do sada. Glazbenik, koji je poznat po tome da privatni život drži podalje od medija, o sretnim vijestima je tek sada javno progovorio.

''Bebač je uranio prije Božića, kao pravi božićni poklon. Sada je, hvala Bogu, sve u redu i baš kako treba. Zaokružio je našu definiciju obitelji. Braco ga je savršeno prihvatio i u svemu sudjeluje'', rekao je Grše za Story.

Otkrio je i kako je sa suprugom Rafaelom odabrao ime za drugog sina.

''Za ime se nikako nismo mogli odlučiti, imali smo nekoliko opcija, među kojima je bilo i Gabriel. Kada nas je doktor pitao, rekli smo mu opcije, a on kaže: 'Ma neka bude Gabriel.' Supruga se zove Rafaela pa kad su mi ga u sali dali u naručje, to je bilo to - Gabriel. Na kraju nam ni doktor nije vjerovao'', dodao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'