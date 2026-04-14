STIGLA PRINOVA /

Grše u tajnosti dobio drugo dijete: Poznat je i spol

Grše u tajnosti dobio drugo dijete: Poznat je i spol
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Popularni glazbenik otkrio je spol i ime djeteta

14.4.2026.
10:35
Hot.hr
Goran Stanzl/PIXSELL
Jedan od najpopularnijih mladih glazbenika domaće trap scene, Grgo Šipek poznatiji kao Grše, u strogoj privatnosti dočekao je rođenje svog drugog djeteta.

Kako ekskluzivno doznaje Story, dječak je stigao prije četiri mjeseca, krajem prošle godine, no informacija je od javnosti uspješno bila skrivana sve do sada. Glazbenik, koji je poznat po tome da privatni život drži podalje od medija, o sretnim vijestima je tek sada javno progovorio. 

''Bebač je uranio prije Božića, kao pravi božićni poklon. Sada je, hvala Bogu, sve u redu i baš kako treba. Zaokružio je našu definiciju obitelji. Braco ga je savršeno prihvatio i u svemu sudjeluje'', rekao je Grše za Story.

Grše u tajnosti dobio drugo dijete: Poznat je i spol
Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Otkrio je i kako je sa suprugom Rafaelom odabrao ime za drugog sina. 

''Za ime se nikako nismo mogli odlučiti, imali smo nekoliko opcija, među kojima je bilo i Gabriel. Kada nas je doktor pitao, rekli smo mu opcije, a on kaže: 'Ma neka bude Gabriel.' Supruga se zove Rafaela pa kad su mi ga u sali dali u naručje, to je bilo to - Gabriel. Na kraju nam ni doktor nije vjerovao'', dodao je. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
