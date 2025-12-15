Reggae zvijezda Hempress Sativa prvi put dolazi pred hrvatsku publiku

Jedna od najatraktivnijih reggae pjevačica današnjice Hempress Sativa po prvi put nastupa u Hrvatskoj na drugom izdanju Sound System Rendezvous, 24. travanja 2026. u Boogaloo klubu, gdje će joj se na pozornici pridružiti Paolo Baldini DubFiles, objavio je Pozitivan ritam.

Oštri stihovi i dinamični nastupi

Svojim glasom i gardom Hempress Sativa pokorila je svijet reggaea i hip-hopa, a za premijerni nastup u Hrvatskoj dolazi u najveći klupski prostor ozvučen sound systemmom. Vatreni MC i moćna vokalistica Hempress Sativa poznata je i pod nadimkom "The Lyrical Machine", mašina za stihove koja osvaja svaku pozornicu na kojoj se pojavi. Jedinstvena po prepoznatljivom glasu i stihovima oštrim poput mača, svojom dinamikom očarala je publiku diljem svijeta, nametnuvši se kao sila u spoju reggaea i hip-hopa.

Rođena kao Kerida Johnson u obitelji rastafarijanaca, Hempress Sativa svoju umjetnost crpi iz duboko ukorijenjene svjesnosti, otpora i snage, a publiku osvaja žustrim nastupima i autentičnošću, u što su se uvjerili posjetitelji renomiranih festivala (Esperanzah, Viljandi Folk Music, Festival, Overjam, Rototom, Reggae Geel, Uprising Festival).

Suradnje otvorile vrata

Svoje mjesto među reggae elitom učvrstila je i brojnim suradnjama - s legendarnom Sister Carol na "Top Rank Queen", s Tribal Seeds objavila je "Wicked and Riled", a s Paolom Baldinijem "Boom Wah DaDa Deng". Hempress Sativa u Zagreb stiže upravo u kombinaciji s talijanskim glazbenikom i producentom Paolom Baldinijem DubFilesom, koji je već od glazbenih početaka u bendu B.R. Stylers bio prepoznat na talijanskoj reggae sceni.

Nakon dugogodišnje suradnje s Africa Unite, pokrenuo je solo projekt 2014. Paolo Baldini DubFiles kako bi se fokusirao na vještinu dubmastera. Svoj producentski potpis ostavio je mnogim poznatim imenima (Mellow Mood, LAB, Jovanotti, Forelock). Osim glazbenih suradnji, Baldini potpisuje i tri autorska albuma, posljednji “In The Shell”, objavljen 2024.