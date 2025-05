Protiv nje organizirali prosvjede, a završila je druga: Tko je izraelska predstavnica?

Pobjednik ovogodišnjeg Eurosonga jest austrijski pjevač JJ koji se predstavio s pjesmom "Wasted Love". Austrijancu su za nastup nacionalni žiriji dodijelili 258 bodova, dok su mu glasovi publike donijeli 178 bodova. No, da se pitalo samo publiku JJ ne bi odnio pobjedu, već bi stakleni trofej osvojila predstavnica Izreala, Yuval Raphael (24), koja je osvojila 297 bodova publike. Tijekom njenog nastupa čuli su se zvižduci diljem dvorane St. Jakobshalle, ali čini se da je njena pjesma "New Day Will Rise" doprla do srca gledatelja ispred malih ekrana.

Bivša vojnikinja

Yuval je 24-godišnja pjevačica iz Ra'anane koja je postala poznata široj javnosti nakon pobjede na izraelskom natjecanju za odabir pjesme za Eurosong. Na njen glazbeni stil najviše su utjecale pjevačice poput Beyoncé i Céline Dion, a prije stvaranja pjevačke karijere služila je kao borbena vojnikinja u izraelskim obrambenim snagama.

Preživjela napad

Izraelska predstavnica je 7. listopada 2023. godine bila na glazbenom festivalu Supernova na jugu Izraela, kad su militanti Hamasa izvršili napad. Yuval je preživjela, no prema podacima Nezavisne međunarodne istražne komisije Ujedinjenih naroda u tom je napadu ubijeno stotine izraelskih građana.

"Samo sam ja i još desetero ljudi spašeno iz našeg skloništa od četiri kvadratna metra — skloništa koje je postalo grobnica za gotovo 40 duša koje su s nama tražile utočište. Fizičke ozljede polako zacjeljuju, ali psihički ožiljci ostat će sa mnom zauvijek", osvrnula se ranije na napad.

Prosvjedi protiv sudjelovanja

Sudjelovanje Izraela na Eurosongu izazvalo je prosvjede i službene pritužbe, a tijekom ceremonije otvaranja u Baselu publika je mahala palestinskim zastavama te držala transparente. Također, više od 70 bivših natjecatelja Eurosonga potpisalo je otvoreno pismo u kojem pozivaju Europsku radiodifuzijsku uniju (EBU) da preispitaju svoju odluku vezanu uz uključenje Izraela u natjecanje.

No, britanski producent Martin Green objasnio je da se na Eurosongu ne natječu države, već javne radiotelevizije.

"Ljubav će uvijek pobijediti mržnju", osvrnula se ranije Yuval na kritike.

Pogledajte njezin nastup u finalu:

