JUGOSLAVENSKA ZVIJEZDA

Prošle su dvije godine od smrti Aleksandre Slađane Milošević. Kome je ostavila vrijednu imovinu?

Prošle su dvije godine od smrti Aleksandre Slađane Milošević. Kome je ostavila vrijednu imovinu?
Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Kasnije je radila i u Njemačkoj te Japanu, a njezina glazba prevođena je i izvođena na više jezika

26.3.2026.
17:43
Hot.hr
Antonio Ahel/PIXSELL
Jedna od najvećih ženskih zvijezda jugoslavenske glazbene scene 70-ih i 80-ih godina, pjevačica Aleksandra Slađana Milošević preminula je na današnji datum prije dvije godine od komplikacija uzrokovanih Sjögrenovim sindromom.

Pokopana je na groblju Lešće u Beogradu, nakon što nije odobren njezin pokop u takozvanoj Aleji zaslužnih građana. Posebno tužan detalj vezan je uz njezin grob. Na nadgrobnom spomeniku pogrešno je uklesano ime, a prema riječima svjedoka, mjesto njezina počinka rijetko se posjećuje, što mnogi smatraju nezasluženim, piše Kurir.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Bila je simbol jedne ere. njezini koncerti bili su iznimno posjećeni, a albumi su se prodavali u velikim nakladama. Ipak, nakon boravka u Sjedinjenim Američkim Državama, tijekom 90-ih postupno se povukla iz glazbe, zbog čega mlađe generacije danas često nisu svjesne koliki je trag ostavila u prvim desetljećima svoje karijere.

Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Vrijedna imovina 

Osim bogate umjetničke ostavštine, iza sebe je ostavila i vrijednu imovinu. Živjela je u stanu u Novom Beogradu, posjedovala skupocjen automobil, a nakon smrti roditelja s braćom je naslijedila nekretnine na atraktivnim lokacijama poput Dedinja i Banovog brda, kao i veliko imanje u Srijemu. Dio imovine navodno je prodan posljednjih godina, dok će ostatak biti podijeljen među njezinom braćom Goranom i Živkom, piše Kurir.

Zanimljivo, javnost dugo nije znala da ima još jednog brata. Dok je Goran Milošević bio poznat kao član grupe Generacija 5, Živko se držao podalje od javnosti i bavi se borilačkim vještinama.

Inozemna karijera

Slađana je tijekom karijere ostvarila i zapažen međunarodni uspjeh. Još prije velikog proboja u Jugoslaviji bila je popularna u Rusiji, gdje je objavila albume koji su se prodavali u milijunskim tiražama. Kasnije je radila i u Njemačkoj te Japanu, a njezina glazba prevođena je i izvođena na više jezika. Ipak, uvijek joj je bilo najvažnije priznanje u vlastitoj zemlji.

 

