Prošle su dvije godine od smrti Aleksandre Slađane Milošević. Kome je ostavila vrijednu imovinu?

Jedna od najvećih ženskih zvijezda jugoslavenske glazbene scene 70-ih i 80-ih godina, pjevačica Aleksandra Slađana Milošević preminula je na današnji datum prije dvije godine od komplikacija uzrokovanih Sjögrenovim sindromom.

Pokopana je na groblju Lešće u Beogradu, nakon što nije odobren njezin pokop u takozvanoj Aleji zaslužnih građana. Posebno tužan detalj vezan je uz njezin grob. Na nadgrobnom spomeniku pogrešno je uklesano ime, a prema riječima svjedoka, mjesto njezina počinka rijetko se posjećuje, što mnogi smatraju nezasluženim, piše Kurir.

Bila je simbol jedne ere. njezini koncerti bili su iznimno posjećeni, a albumi su se prodavali u velikim nakladama. Ipak, nakon boravka u Sjedinjenim Američkim Državama, tijekom 90-ih postupno se povukla iz glazbe, zbog čega mlađe generacije danas često nisu svjesne koliki je trag ostavila u prvim desetljećima svoje karijere.

Vrijedna imovina

Osim bogate umjetničke ostavštine, iza sebe je ostavila i vrijednu imovinu. Živjela je u stanu u Novom Beogradu, posjedovala skupocjen automobil, a nakon smrti roditelja s braćom je naslijedila nekretnine na atraktivnim lokacijama poput Dedinja i Banovog brda, kao i veliko imanje u Srijemu. Dio imovine navodno je prodan posljednjih godina, dok će ostatak biti podijeljen među njezinom braćom Goranom i Živkom, piše Kurir.

Zanimljivo, javnost dugo nije znala da ima još jednog brata. Dok je Goran Milošević bio poznat kao član grupe Generacija 5, Živko se držao podalje od javnosti i bavi se borilačkim vještinama.

Inozemna karijera

Slađana je tijekom karijere ostvarila i zapažen međunarodni uspjeh. Još prije velikog proboja u Jugoslaviji bila je popularna u Rusiji, gdje je objavila albume koji su se prodavali u milijunskim tiražama. Kasnije je radila i u Njemačkoj te Japanu, a njezina glazba prevođena je i izvođena na više jezika. Ipak, uvijek joj je bilo najvažnije priznanje u vlastitoj zemlji.