Preminuo je Victor Willis, frontmen grupe Village People i autor legendarne pjesme 'YMCA'

Victor Willis, pjevač i suosnivač legendarne disco skupine Village People, preminuo je u 75. godini nakon kratke, ali agresivne bolesti, objavljeno je na službenim stranicama benda na društvenim mrežama.

Smrt je potvrđena u priopćenju objavljenom na službenoj Facebook stranici grupe, u kojem stoji kako je Willis preminuo 30. lipnja 2026. godine.

“Duboko smo ožalošćeni što objavljujemo smrt Victora Willisa, glavnog pjevača Village People. Preminuo je u ponedjeljak, 30. lipnja 2026., nakon kratke, ali teške bolesti. Molimo za privatnost obitelji”, navedeno je u objavi.

Foto: KEVIN WINTER/Getty images/Profimedia

Istu vijest potvrdila je i njegova supruga Karen Huff Willis putem njegove službene stranice na društvenim mrežama.

Willis je bio jedno od prepoznatljivih lica disco ere 1970-ih te glavni vokal i koautor nekih od najvećih hitova skupine, uključujući “YMCA”, “Go West” i “In The Navy”. Upravo su te pjesme obilježile globalni uspjeh Village Peoplea i učinile ih jednim od najpoznatijih glazbenih fenomena tog razdoblja.

Bend je bio poznat po teatralnim nastupima i kostimima inspiriranima stereotipnim “macho” likovima američke kulture, pri čemu je Willis na pozornici najčešće utjelovljivao policajca ili mornaričkog časnika.