Preminuo Dash Crofts, glas koji je obilježio soft-rock eru sedamdesetih

Dash Crofts, polovica slavnog američkog soft-rock dua Seals & Crofts, čiji je hit "Summer Breeze" postao bezvremenska himna sedamdesetih, preminuo je u 87. godini. Vijest o smrti potvrdila je njegova kći Lua Crofts Faragher, navevši da je glazbenik umro u bolnici u Austinu u Teksasu od zatajenja srca.

Njegov odlazak, gotovo četiri godine nakon smrti glazbenog partnera Jima Sealsa, označava kraj jedne važne glazbene ere. Crofts je bio poznat po svom prodornom tenoru nazalnog prizvuka, koji je savršeno nadopunjavao glatki vokal Jima Sealsa, stvarajući prepoznatljive harmonije koje su osvojile publiku diljem svijeta.

"Slomljenog srca dijelimo vijest o odlasku našeg voljenog oca i supruga", napisala je njegova kći u izjavi. "Tugujemo za čovjekom čija je dobrota, izvanredno suosjećanje te predivan i nježan glas uzdigao srca diljem svijeta."

Tvorci bezvremenskih hitova

Duo Seals & Crofts, osnovan 1969. godine, postao je sinonim za soft-rock zvuk ranih sedamdesetih. Njihov proboj dogodio se 1972. godine s albumom "Summer Breeze", čija je naslovna pjesma postala njihov najveći hit, dosegnuvši šesto mjesto na Billboardovoj Hot 100 ljestvici. Album je ostvario dvostruku platinastu nakladu i lansirao ih među najveće zvijezde tog vremena.

Uspjeh su nastavili nizom hitova koji su definirali žanr, poput jazzom prožete "Diamond Girl" (1973), sjetne "We May Never Pass This Way (Again)" i soulful balade "Get Closer". Njihova glazba, ispunjena sanjivim harmonijama i poetičnim stihovima, savršeno je oslikavala duh vremena, a pjesma "Summer Breeze" ostala je trajno upisana u popularnu kulturu kroz brojne obrade i pojavljivanja u filmovima i serijama.

Od Teksasa do svjetske slave

Darrell "Dash" Crofts rođen je u Teksasu, gdje je kao mladić upoznao Jima Sealsa. Prije nego što su osnovali slavni duo, obojica su bili članovi benda The Champs, koji je 1958. postigao planetarni uspjeh s instrumentalom "Tequila". Iako Crofts i Seals nisu svirali na toj snimci, uspjeh pjesme promijenio im je živote. "Doslovno smo preko noći postali zvijezde. Bio je to težak život, stalno smo bili na putu", ispričao je Crofts u jednom intervjuu za Rolling Stone.

Nakon nekoliko godina u raznim sastavima, odlučili su se za intimniji pristup kao duo. Crofts, izvorno bubnjar, prebacio se na mandolinu, što je postalo jedan od zaštitnih znakova njihova zvuka. Njihov komercijalni uspjeh trajao je do 1980. godine, kada su se razišli. Nakratko su se ponovno okupili 2004. kako bi snimili svoj posljednji album "Traces".

Kontroverzna pjesma

Jedan od ključnih aspekata njihova javnog djelovanja bila je pripadnost Baha'i vjeri, koju su često promicali u intervjuima i kroz svoju glazbu. Njihova uvjerenja o jedinstvu čovječanstva bila su duboko utkana u njihov rad. "Ujedinjenje planeta. To je jedini cilj koji vidim", izjavio je Crofts u sedamdesetima.

Međutim, upravo su ih njihova uvjerenja 1974. dovela u središte kontroverze. Album "Unborn Child", s naslovnom pjesmom koja je zagovarala stav protiv pobačaja, izazvao je žestoke reakcije. Brojne radijske postaje odbile su emitirati pjesmu, a prodaja albuma je podbacila, što je uvelike naštetilo njihovoj karijeri i usporilo zamah koji su imali.

Dash Crofts iza sebe je ostavio suprugu Louise te troje djece, Lua, Faizi i Ameliju, kao i osmero unučadi. Njegovim odlaskom zatvoreno je jedno poglavlje glazbene povijesti, no nasljeđe koje je ostavio kroz pjesme nastavit će živjeti.