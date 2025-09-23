EMOTIVNI SPOT /

Premijera Joline pjesme 'Od malih nogu': Prvi put mu se pridružuju sin i kći

Premijera Joline pjesme 'Od malih nogu': Prvi put mu se pridružuju sin i kći
Foto: Ivan Brezec

Sin Ivan u spotu pjesme 'Od malih nogu' utjelovljuje malog Joleta

23.9.2025.
14:46
Hot.hr
Ivan Brezec
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Glazbeni miljenik publike Joško Čagalj poznatiji pod nadimkom Jole (53) ima premijeru nove pjesme ''Od malih nogu'' koju potpisuje autorski dvojac Tonči i Vjekoslava Huljić, dok je za aranžman zaslužan Leo Škaro. Spot u režiji Sandre Mihaljević, donosi posebnu emotivnu priču jer se u njemu prvi put pojavljuju Jolin sin Ivan i kćer Iva.

Ivan u spotu utjelovljuje malog Joleta, a publiku će osvojiti svojom prirodnošću i šarmom, dok se Iva pojavljuje u klupskim scenama.

Premijera Joline pjesme 'Od malih nogu': Prvi put mu se pridružuju sin i kći
Foto: Ivan Brezec
Premijera Joline pjesme 'Od malih nogu': Prvi put mu se pridružuju sin i kći
Foto: Ivan Brezec
Premijera Joline pjesme 'Od malih nogu': Prvi put mu se pridružuju sin i kći
Foto: Ivan Brezec
Premijera Joline pjesme 'Od malih nogu': Prvi put mu se pridružuju sin i kći
Foto: Ivan Brezec
Premijera Joline pjesme 'Od malih nogu': Prvi put mu se pridružuju sin i kći
Foto: Ivan Brezec
Premijera Joline pjesme 'Od malih nogu': Prvi put mu se pridružuju sin i kći
Foto: Ivan Brezec

Pjesma ''Od malih nogu'' donosi prepoznatljivu Jolinu energiju, a Jole je povodom premijere izjavio:

''Za mene je ova pjesma puno više od još jednog singla. Kad sam prvi put čuo ovu pjesmu, znao sam da je to pjesma koja nosi iskrenu emociju i koju želim podijeliti s publikom. Pojavljivanje moje djece u spotu za mene je posebno iskustvo – Ivan me oduševio kako se snašao u ulozi malog Joleta, a Iva je unijela toplinu i osmijeh. Ovo je projekt koji će zauvijek ostati u srcu naše obitelji.''

Tonči HuljićVjekoslava HuljićJoško čagalj Jole
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
EMOTIVNI SPOT /
Premijera Joline pjesme 'Od malih nogu': Prvi put mu se pridružuju sin i kći