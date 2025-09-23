Premijera Joline pjesme 'Od malih nogu': Prvi put mu se pridružuju sin i kći

Glazbeni miljenik publike Joško Čagalj poznatiji pod nadimkom Jole (53) ima premijeru nove pjesme ''Od malih nogu'' koju potpisuje autorski dvojac Tonči i Vjekoslava Huljić, dok je za aranžman zaslužan Leo Škaro. Spot u režiji Sandre Mihaljević, donosi posebnu emotivnu priču jer se u njemu prvi put pojavljuju Jolin sin Ivan i kćer Iva.

Ivan u spotu utjelovljuje malog Joleta, a publiku će osvojiti svojom prirodnošću i šarmom, dok se Iva pojavljuje u klupskim scenama.

Foto: Ivan Brezec

Pjesma ''Od malih nogu'' donosi prepoznatljivu Jolinu energiju, a Jole je povodom premijere izjavio:

''Za mene je ova pjesma puno više od još jednog singla. Kad sam prvi put čuo ovu pjesmu, znao sam da je to pjesma koja nosi iskrenu emociju i koju želim podijeliti s publikom. Pojavljivanje moje djece u spotu za mene je posebno iskustvo – Ivan me oduševio kako se snašao u ulozi malog Joleta, a Iva je unijela toplinu i osmijeh. Ovo je projekt koji će zauvijek ostati u srcu naše obitelji.''