Prazne sobe, pune uspomena: Lana Jurčević oprostila se od mjesta koje je obilježilo njezin život

Popularna pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević (41) na svom je Instagram profilu podijelila iznimno emotivnu objavu kojom je otkrila da napušta stan u kojem je provela značajan dio svog života i karijere. Kroz dirljiv video i iskrenu poruku, Lana se oprostila od svog "gnijezda" u Zagreb.

Uspomene utkane u zidove doma

"Sad sam doslovno na prste išla izbrojati koliko sam se puta selila u životu.. Osam puta!! Osaaaaam, ajme meni", započela je Lana svoju objavu, otkrivajući da je upravo u ovom stanu, koji sada napušta, provela najviše vremena. S velikom dozom nostalgije prisjetila se trenutka kada je prvi put ušla u njega dok je bio "samo u ciglama". Iako je tada smatrala da su za nju realnije opcije male garsonijere, zaljubila se u prostor na prvi pogled. "Svaki dan nakon toga sam dolazila tu i gotovo, zaljubila sam se", priznala je.

Upravo je taj stan, koji je kupila vlastitim trudom i radom, postao njezina kreativna oaza i svjedok rađanja glazbene karijere koja ju je svrstala među najpopularnije izvođačice u regiji. "Tu su nastale Majica, Što je moje što je njeno, Miljama daleko, Ludo ljeto, Vrti mi se, Nitko i ništa, ma cijeli 'Pobjede i porazi' album i toliko toga još…", napisala je pjevačica.

Obitelj kao najveća inspiracija

Iako je oproštaj težak, razlog za selidbu ispunjen je neizmjernom srećom. Kako se može naslutiti iz videa, gdje se u jednom kadru vidi dječji krevetić s cvjetnim tapetama, a u drugom njezina kćerkica "Meli" koja joj "pomaže" pri čišćenju, stan je postao premalen za proširenu obitelj.

Lana i njezin dugogodišnji partner Filip Kratofil svoj su život obogatili dolaskom dvoje djece. Nakon rođenja prve kćeri Mayle Lily krajem 2023. godine, par je u travnju ove godine pozdravio dolazak i drugog djeteta, što je bio i konačni poticaj za pronalazak novog, većeg doma.