FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EMOTIVNI OPROŠTAJ /

Prazne sobe, pune uspomena: Lana Jurčević oprostila se od mjesta koje je obilježilo njezin život

Prazne sobe, pune uspomena: Lana Jurčević oprostila se od mjesta koje je obilježilo njezin život
×
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Lana Jurčević zatvara vrata stana koji je svjedočio njezinim najvećim uspjesima

5.7.2026.
22:44
Hot.hr
Goran Stanzl/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Popularna pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević (41) na svom je Instagram profilu podijelila iznimno emotivnu objavu kojom je otkrila da napušta stan u kojem je provela značajan dio svog života i karijere. Kroz dirljiv video i iskrenu poruku, Lana se oprostila od svog "gnijezda" u Zagreb.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Lana Jurcevic (@lalana)

Uspomene utkane u zidove doma

"Sad sam doslovno na prste išla izbrojati koliko sam se puta selila u životu.. Osam puta!! Osaaaaam, ajme meni", započela je Lana svoju objavu, otkrivajući da je upravo u ovom stanu, koji sada napušta, provela najviše vremena. S velikom dozom nostalgije prisjetila se trenutka kada je prvi put ušla u njega dok je bio "samo u ciglama". Iako je tada smatrala da su za nju realnije opcije male garsonijere, zaljubila se u prostor na prvi pogled. "Svaki dan nakon toga sam dolazila tu i gotovo, zaljubila sam se", priznala je.

Upravo je taj stan, koji je kupila vlastitim trudom i radom, postao njezina kreativna oaza i svjedok rađanja glazbene karijere koja ju je svrstala među najpopularnije izvođačice u regiji. "Tu su nastale Majica, Što je moje što je njeno, Miljama daleko, Ludo ljeto, Vrti mi se, Nitko i ništa, ma cijeli 'Pobjede i porazi' album i toliko toga još…", napisala je pjevačica.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Lana Jurcevic (@lalana)

Obitelj kao najveća inspiracija

Iako je oproštaj težak, razlog za selidbu ispunjen je neizmjernom srećom. Kako se može naslutiti iz videa, gdje se u jednom kadru vidi dječji krevetić s cvjetnim tapetama, a u drugom njezina kćerkica "Meli" koja joj "pomaže" pri čišćenju, stan je postao premalen za proširenu obitelj.

Lana i njezin dugogodišnji partner Filip Kratofil svoj su život obogatili dolaskom dvoje djece. Nakon rođenja prve kćeri Mayle Lily krajem 2023. godine, par je u travnju ove godine pozdravio dolazak i drugog djeteta, što je bio i konačni poticaj za pronalazak novog, većeg doma.

 

Lana JurčevićStanObitelj
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike