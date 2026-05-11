Povratak glasa koji se ne zaboravlja: Halid Muslimović stiže u Arenu Zagreb

Kraj godine u Zagrebu ove će godine imati posebnu glazbenu kulisu. Nakon čak 30 godina, Halid Muslimović vraća se u veliku zagrebačku dvoranu i to koncertom 27. prosinca u Areni Zagreb.

Posljednji veliki dvoranski koncert u Zagrebu održao je još 1995. godine u Domu sportova, zbog čega ovaj povratak nosi dodatnu emociju i simboliku za publiku koja njegove pjesme prati desetljećima. Koncert, pod nazivom 'Mene je učilo vrijeme', održava se povodom velikih 45 godina karijere izvođača koji je obilježio glazbenu scenu brojnim hitovima, a zagrebački nastup dio je regionalne turneje kojom obilježava ovaj značajan jubilej.

Foto: Press

Bit će to večer za sve one koji pamte, ali i za one koji su njegove pjesme otkrili kasnije, kroz obiteljska slavlja, duge vožnje ili spontana okupljanja uz glazbu koja spaja generacije. Halidov povratak u Zagreb dolazi u trenutku kada se godina zatvara, a emocije prirodno izlaze na površinu.

Njegovi bezvremenski hitovi već desetljećima žive svoj život – u noćnim izlascima, na svadbama i kućnim druženjima. Upravo zato, koncert u Areni donosi priliku da se sve te uspomene preslikaju u jednu večer, na jednom mjestu, uz tisuće glasova koji pjevaju iste stihove nekih od najvećih Halidovih uspješnica poput: 'Nevjesta', 'Slušaj majko moju pjesmu', 'Mene je učilo vrijeme', 'Znam, za sve sam kriv', 'Prsten moje majke', 'Ne troši suze', 'Dunjo moja', 'Želja si mi samo ti', 'Hej, ljubavi, u dalekom gradu', 'Ugasila si me' i brojnih drugih...

Foto: Press

Glazbeno gledano, Halid Muslimović je izvođač kojeg je teško svrstati u jednu ''ladicu''. Njegove pjesme prirodno spajaju narodnu tradiciju i laganiji pop izraz, uvijek s naglaskom na melodiju i emociju koja dolazi nenametljivo. Upravo ta jednostavnost – u aranžmanima, tekstovima i interpretaciji – kroz godine se pokazala kao njegova najveća snaga. U vremenu kada je produkcija često u prvom planu, njegove pjesme podsjećaju da čak i sama iskrena izvedba može biti sasvim dovoljna da pjesma ostane dugo u pamćenju.

Upravo zato, 27. prosinca bit će večer nostalgije, druženja i dobre energije – idealna prilika za izlazak s društvom, partnerom ili čak cijelom obitelji. Jer Halidova glazba odavno nadilazi generacijske granice.

Povratak nakon tri desetljeća nosi i posebnu težinu – rijetko se događa da jedan izvođač toliko dugo izbiva iz ovako velikog prostora, a da interes publike ostane jednako snažan, što će zasigurno i potvrditi Zagrepčani i gosti grada.

Ulaznice su u prodaji putem sustava Upad.hr, a sve upućuje na to da će Zagreb tu večer pjevati u jednom glasu.

POGLEDAJTE VIDEO: Društvo iz Donjeg Miholjca ima razloga za slavlje: 'Kada su oni maturirali ja nisam bio ni rođen'