Pogledajte cijeli nastup Marka Bošnjaka: 'Oprostite, ali kako ovo nije prošlo u finale!?'

Prvo polufinale ovogodišnjeg Eurosonga je iza nas. U finale su prošli nasumičnim redoslijedom:

Norveška, Albanija, Švedska, Island, Nizozemska, Poljska, San Marino, Estonija, Portugal i Ukrajina.

Bolji nastup nego na Dori

Hrvatski predstavnik Marko Bošnjak s pjesmom Poison Cake, nažalost nije uspio proći u veliko finale koje je na rasporedu u subotu.

Marko je, prema riječima mnogih, imao puno bolji nastup nego li na Dori. S njim su na sceni bile plesačice Ana Erić, Lora Marija Kolar, Nikolina Roso i Tatjana Bogomolec. Zasluženo su dobili pohvale, a na kladionicama je odmah Marko i skočio. Ipak to je ovog puta bilo nedovoljno.

No, zanimljivo je bilo promatrati i što se događa na društvenim mrežama glavnog kanala Eurovision Song Contest.

Iako su prošlih godina odmah ažurno objavljivali cijele nastupe izvođača na svoj YouTube kanal, ove godine kao da su "prespavali." Tako smo primjerice na Markov nastup čekali više od sat vremena, a s druge strane neki su prošli još gore. Nastup Švedske koja je i glavni favorit ovogodišnjeg Eurosonga na službenom se kanalu pojavio tek dva sata nakon nastupa.

'Kako se ovo nije plasiralo u finale?'

Valja izdvojiti da Marko dobiva komentare podrške za svoj nastup:

"Napravio je sve što je u njegovoj moći. Vidjelo mu se u očima koliko želi u to finale", "Oprostite, ali kako se ovo nije plasiralo u finale", "Samo on je imao dobru energiju večeras", "Trebao je proći u finale", "Najdraža izvedba ove godine. Neki ljudi jednostavno nemaju ukusa", "Zašto se ovo nije kvalificiralo?", "Žao mi je Marko, najbolji si", "Iznenadilo me da se Hrvatska nije plasirala u finale", pišu gledatelji.

Drugo polufinale na rasporedu je u četvrtak 15. svibnja, a veliko finale u subotu 17. svibnja.

