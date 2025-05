Uskoro počinje prvo polufinale Eurosonga 2025.! Marko Bošnjak nastupa predzadnji

Večeras započinje 69. izdanje Eurosonga, jednog od najpopularnijih i najgledanijih glazbenih natjecanja na svijetu. Spektakl se ove godine održava u švicarskom Baselu u areni St. Jakobshalle, a na velikoj pozornici predstavit će se brojni talentirani izvođači iz cijele Europe.

U prvoj polufinalnoj večeri, među natjecateljima je i hrvatski predstavnik Marko Bošnjak (21) koji će nastupiti četrnaesti po redu. Publika može sve pratiti uživo putem portala Net.hr, gdje će se prenositi cijeli događaj.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

A evo i redoslijeda nastupa u večerašnjoj emisiji:

Island – VÆB – "RÓA"

Poljska – Justyna Steczkowska – "GAJA"

Slovenija – Klemen – "How Much Time Do We Have Left"

Estonija – Tommy Cash – "Espresso Macchiato"

Ukrajina – Ziferblat – "Bird of Pray"

Švedska – KAJ – "Bara Bada Bastu"

Portugal – NAPA – "Deslocado"

Norveška – Kyle Alessandro – "Lighter"

Belgija – Red Sebastian – "Strobe Lights"

Azerbajdžan – Mamagama – "Run With U"

San Marino – Gabry Ponte – "Tutta L'Italia"

Albanija – Shkodra Elektronike – "Zjerm"

Nizozemska – Claude – "C'est La Vie"

Hrvatska – Marko Bošnjak – "Poison Cake"

Cipar – Theo Evan – "Shh"

POGLEDAJTE VIDEO: Bliži se Eurosong, kontroverza sve više: "Ove godine je pravi kaos. Imali smo puno drame"