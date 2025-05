Pratite s nama drugu polufinalnu večer: Hoće li Austrija opravdati status jednog od favorita?

Večeras nas očekuje drugo polufinale ovogodišnjeg Eurosonga koje se održava u St. Jakobshalleu u švicarskom Baselu gdje će na pozornicu stati šesnaest zemalja koje se bore za deset mjesta u velikom finalu, koje je na rasporedu u subotu 17. svibnja. U prvoj polufinalnoj večeri Hrvatsku je predstavljao Marko Bošnjak (21) s pjesmom ''Poison cake'', ali se nažalost nije plasirao u finale, unatoč odličnoj izvedbi.

Što se tiče druge polufinalne večeri koju pratimo danas UŽIVO na Net.hr-u, ponovno će ju voditi Sandra Studer i Hazel Brugger, a uz natjecatelje će nastupiti i tri zemlje koje imaju izravan ulazak u finale.

To su Ujedinjeno Kraljevstvo: Remember Monday – "What The Hell Just Happened?", Francuska: Louane – "maman" i Njemačka: Abor & Tynna – "Baller".

Večerašnji raspored uključuje i nastupe iz regije pa ćemo tako gledati Ninu Žižić koja predstavlja Crnu Goru te Stefana Zdravkovića poznatijeg kao Princ koji predstavlja Srbiju, a njihov plasman među deset najboljih odlučivat će isključivo glasovi publike, s obzirom na to da žiri nema ulogu u polufinalima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Raspored nastupanja u drugoj polufinalnoj večeri Eurosonga 2025.

Australija: Go-Jo - Milkshake Man 2. Crna Gora: Nina Žižić - Dobrodošli 3. Irska: EMMY - Laika Party 4. Latvija: Tautumeitas - Bur Man Laimi 5. Armenija: PARG - SURVIVOR 6. Austrija: JJ - Wasted Love 7. Grčka: Klavdia - Asteromáta 8. Litva: Katarsis - Tavo Akys 9. Malta: Miriana Conte - SERVING 10 Gruzija: Mariam Shengelia - Freedom 11. Danska: Sissal - Hallucination 12. Češka: ADONXS - Kiss Kiss Goodbye 13. Luksemburg: Laura Thorn - La Poupée Monte Le Son 14. Izrael: Yuval Raphael - New Day Will Rise 15. Srbija: Princ - Mila 16. Finska: Erika - Vikman Ich komme

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Conchita Wurst za Eurosong dobio 2,5 milijuna eura, Marija Šerifović bombonijeru…

Tekst se nastavlja ispod oglasa