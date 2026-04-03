Otkriven redoslijed zemalja na Eurosongu: Hrvatska nastupa iste večeri kad i Srbija

Na službenom Instagram profilu Eurosonga objavljen je dugo iščekivani redoslijed nastupa za polufinalne večeri, ključan detalj koji fanovi analiziraju tjednima unaprijed. Ovogodišnje, jubilarno 70. izdanje natjecanja održava se u Beču, a prema objavljenom rasporedu, Hrvatska će svoj put prema finalu tražiti kao treća zemlja u prvoj, iznimno konkurentnoj polufinalnoj večeri.

Što nas čeka na 70. Eurosongu u Beču?

Nakon što je austrijski predstavnik JJ s pjesmom "Wasted Love" trijumfirao u Baselu 2025. godine, čast organizacije pripala je Beču. Natjecanje će se održati u poznatoj dvorani Wiener Stadthalle, koja je već bila domaćin Eurosonga 2015. godine. Prvo polufinale na rasporedu je u utorak, 12. svibnja. Hrvatska će nastupiti odmah na početku večeri, nakon Moldavije i Švedske. U istom polufinalu za prolazak se bore i predstavnici Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske te susjedne Srbije. Hrvatsku će ove godine u Beču predstavljati grupa Lelek s pjesmom "Andromeda".

Posebnost natjecanja već treću godinu zaredom jest i nastup dijela zemalja iz takozvane "Velike petorke" i domaćina tijekom polufinala. Iako imaju izravan plasman u finale, svoje će pjesme te večeri uživo izvesti i predstavnici Italije te Njemačke, što polufinalu daje dodatnu težinu. Drugo polufinale održat će se dva dana kasnije, 14. svibnja, a u njemu će se, uz natjecatelje, predstaviti Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i domaćin Austrija. Veliko finale zakazano je za subotu, 16. svibnja, a poznato je da će Austrija kao domaćin nastupiti posljednja, pod rednim brojem 25. Kroz tri večeri publiku će voditi Victoria Swarovski i Michael Ostrowski, a sve se odvija pod sloganom "United By Music" (Ujedinjeni glazbom), koji je postao trajni moto natjecanja, ove godine upotpunjen posebnim vizualima za 70. obljetnicu. Kako bi proslavili ovaj veliki jubilej, organizatori su najavili i posebnu ljetnu turneju koja će obići Europu.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Reakcije fanova

Objava redoslijeda, očekivano, izazvala je lavinu komentara obožavatelja diljem svijeta. Dok su mnogi iskazivali podršku svojim favoritima uz zastave, drugi su izrazili zbunjenost i zabrinutost. "Gdje je Irska, ne vidim njihovo ime?", "Gdje je ostalih pet zemalja?", samo su neki od upita koji su preplavili komentare. Ova pitanja odražavaju i službenu informaciju da na natjecanju sudjeluje 35 zemalja, što je najmanji broj još od 2004. godine, pa izostanak nekih tradicionalnih sudionika nije prošao nezapaženo.

Dok eurovizijska sezona ulazi u svoju završnu fazu s promotivnim koncertima u Amsterdamu i Bukureštu, a tehničke pripreme u bečkoj dvorani su u punom jeku, Europska radiodifuzijska unija (EBU) gleda i prema budućnosti. Zanimljivo je da je gotovo istovremeno s ovim pripremama stigla i vijest o širenju brenda na novi kontinent - najavljen je prvi Eurosong Azije, koji bi se trebao održati u studenom 2026. u Bangkoku.

S objavljenim rasporedom nastupa, kockice su posložene i odbrojavanje do svibnja može početi. Hoće li nastup u ranoj fazi polufinala biti sretan za Hrvatsku, ostaje za vidjeti, no glazbeni spektakl u Beču s nestrpljenjem se iščekuje.