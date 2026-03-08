FREEMAIL
DRAMA SE NASTAVLJA /

Oglasili se iz SPENS-a nakon što je Tony Cetinski otkazao sporni koncert, evo što kažu

Oglasili se iz SPENS-a nakon što je Tony Cetinski otkazao sporni koncert, evo što kažu
Foto: Goran Ferbezar/PIXSELL

Iz dvorane SPENS su se sada oglasili i prokomentirali odluku glazbenika o otkazivanju spornog koncerta

8.3.2026.
14:42
Hot.hr
Goran Ferbezar/PIXSELL
Hrvatski glazbenik Tony Cetinski (56) odlučio je otkazati svoj koncert u Novom Sadu, i to nakon što su predstavnici Udruga hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata pozvali sve hrvatske glazbenike, čiji su nastupi predviđeni u dvorani SPENS, da ili otkažu svoje nastupe ili ih premjeste u druge dvorane.

Ovaj poziv je uslijedio zbog nadolazećih koncerata Tonyja Cetinskog, zakazanog za 8. ožujka, te Jakova Jozinovića, čiji je nastup planiran za 14. ožujka. 

Oglasili se iz SPENS-a nakon što je Tony Cetinski otkazao sporni koncert, evo što kažu
Foto: Goran Ferbezar/PIXSELL

Dodatno, iz dvorane SPENS su se sada oglasili i prokomentirali odluku glazbenika o otkazivanju spornog koncerta. 

"Iznimno nam je žao što će mnogobrojna publika i obožavatelji Tonija Cetinskog ostati uskraćeni za još jedan glazbeni spektakl. Umjesto da ovo bude noć za pamćenje, osobito na međunarodni praznik Dan žena, svi koji su se radovali ponovnom susretu s glazbenikom, koji je u istoj ovoj dvorani održao nezaboravne koncerte, morat će se zadovoljiti ovom informacijom", poručili su.

"Sa žaljenjem konstatiramo da je još jednom umjesto ljubavi, prijateljstva, sporta i mladosti u prvi plan izbila zlonamjernost onih koji su prouzročili ovakvu odluku", dodali su u objavi na društvenim mrežama.

