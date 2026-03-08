Oglasili se iz SPENS-a nakon što je Tony Cetinski otkazao sporni koncert, evo što kažu
Iz dvorane SPENS su se sada oglasili i prokomentirali odluku glazbenika o otkazivanju spornog koncerta
Hrvatski glazbenik Tony Cetinski (56) odlučio je otkazati svoj koncert u Novom Sadu, i to nakon što su predstavnici Udruga hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata pozvali sve hrvatske glazbenike, čiji su nastupi predviđeni u dvorani SPENS, da ili otkažu svoje nastupe ili ih premjeste u druge dvorane.
Ovaj poziv je uslijedio zbog nadolazećih koncerata Tonyja Cetinskog, zakazanog za 8. ožujka, te Jakova Jozinovića, čiji je nastup planiran za 14. ožujka.
Dodatno, iz dvorane SPENS su se sada oglasili i prokomentirali odluku glazbenika o otkazivanju spornog koncerta.
"Iznimno nam je žao što će mnogobrojna publika i obožavatelji Tonija Cetinskog ostati uskraćeni za još jedan glazbeni spektakl. Umjesto da ovo bude noć za pamćenje, osobito na međunarodni praznik Dan žena, svi koji su se radovali ponovnom susretu s glazbenikom, koji je u istoj ovoj dvorani održao nezaboravne koncerte, morat će se zadovoljiti ovom informacijom", poručili su.
"Sa žaljenjem konstatiramo da je još jednom umjesto ljubavi, prijateljstva, sporta i mladosti u prvi plan izbila zlonamjernost onih koji su prouzročili ovakvu odluku", dodali su u objavi na društvenim mrežama.
POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'