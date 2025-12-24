Nisu prošla ni dva tjedna otkako je operirala srce, a Vesna Zmijanac već nastupa u tri grada

Srpska pjevačica Vesna Zmijanac (68) odlučila je nastupiti samo 15 dana nakon operacije, i to u jednoj beogradskoj kafani. Njezini najbliži nisu sretni zbog te odluke, no ne mogu je spriječiti u namjeri da se što prije vrati na pozornicu. Vesna Zmijanac će u četvrtak zapjevati u jednom beogradskom lokalu. Ta se odluka ne sviđa njezinoj kćeri, zetu ni drugim bliskim ljudima, ali ona želi što prije ponovno nastupati.

"Vesna je odlučila nastupati iako su joj liječnici savjetovali suprotno. Naravno da se s tom odlukom ne slaže ni obitelj, kao ni najbliži prijatelji koji joj iskreno žele dobro, no svi znamo koliko je tvrdoglava. Njezin život je glazba i tome se jako raduje", otkrila je Vesnina prijateljica prije nekoliko dana. Pjevačica, inače, ne želi otkazivati koncerte koji su joj već zakazani, piše Blic.

Za Novu godinu trebala bi nastupiti u Novom Sadu, a već 1. siječnja u Herceg Novom. Vesna Zmijanac trenutačno se nalazi na rehabilitaciji nakon nedavne operacije srca. Nakon izlaska iz bolnice pjevačica je pod stalnim liječničkim nadzorom.

Podsjetimo, Vesna je tek prošli tjedan podvrgnuta revaskularizaciji arterije, pri čemu su joj ugrađena tri stenta, a zahvat je bio nužan zbog ozbiljnog suženja jedne od glavnih krvnih žila srca. Liječnici su joj nakon operacije savjetovali strogo mirovanje i izbjegavanje napora, uključujući i nastupe.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Situacija je bila vrlo teška, liječnici su se borili da joj stabiliziraju stanje i u jednom je trenutku bila životno ugrožena. Srećom, reagiralo se na vrijeme. Sada je kod kuće, ali pod stalnim nadzorom liječnika iz bolnice za kardiovaskularne bolesti. Očekuje se da će rehabilitacija potrajati kako bi se u potpunosti oporavila" kaže dobro upućen izvor čije riječi prenosi Blic.

"Rečeno joj je da ne bi smjela nastupati i da mora mirovati, no Vesna je poznata kao veliki profesionalac i nije željela otkazati novogodišnji nastup", zaključuje izvor za domaće medije.

​