SNIMKA RASPAMETILA SVE

Nina Badrić s Brenom zapjevala na rođendanu njezinog sina

Nina Badrić s Brenom zapjevala na rođendanu njezinog sina
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Hrvatska glazbenica Nina Badrić trenutno poslovno boravi u Beogradu, a spojivši ugodno s korisnim prisustvovala je i rođendanskoj zabavi Viktora Živojinovića, mlađeg sina Lepe Brene i Slobodana Bobe Živojinovića

31.3.2026.
13:34
Hot.hr
Mia Slafhauzer/PIXSELL
Viktor Živojinović, mlađi sin popularne glazbenice Lepe Brene i teniskog menadžera Slobodana Bobe Živojinovića, proslavio je 28. rođendan u ponedjeljak, 30. ožujka. Slavlje je održano u tajnosti u jednom poznatom beogradskom restoranu, gdje je Viktor okupio članove obitelji i prijatelje te s njima slavio do ranih jutarnjih sati.

Nina Badrić s Brenom zapjevala na rođendanu njezinog sina
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Kako bi dodatno razveselio svoje goste, slavljenik je na rođendan pozvao i domaću glazbenicu Ninu Badrić, prenosi srpski Mondo. Hrvatska glazbenica trenutno boravi u Beogradu zbog poslovnih obaveza, a poziv da se pridruži Viktorovoj proslavi rado je prihvatila. Osim što je događaj uveličala svojim dolaskom, Nina se čak i uhvatila mikrofona te s Lepom Brenom okupljene razveselila pjesmom "Malo mi za sriću triba" splitske dive Doris Dragović.

Nina Badrić s Brenom zapjevala na rođendanu njezinog sina
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Poseban trenutak zajedničke pjesme zabilježio je Jovan Pantić, bivši suprug glazbenice Marije Mikić, inače Viktorov dugogodišnji prijatelj, koji je putem Instagram Storyja podijelio snimku dviju pjevačica koja nikog nije ostavila ravnodušnim. 

Nina Badrić s Brenom zapjevala na rođendanu njezinog sina
Foto: jokarica89/Instagram/Screenshot

Podsjetimo, osim Viktora, Brena i Boba imaju i 33-godišnjeg sina Stefana, dok Boba iz prvog braka ima i 41-godišnjeg sina Filipa, danas supruga pjevačice Aleksandre Prijović.

Nina BadrićLepa BrenaGlazbaDoris DragovićViktor ŽivojinoviĆ
