Nina Badrić s Brenom zapjevala na rođendanu njezinog sina

Viktor Živojinović, mlađi sin popularne glazbenice Lepe Brene i teniskog menadžera Slobodana Bobe Živojinovića, proslavio je 28. rođendan u ponedjeljak, 30. ožujka. Slavlje je održano u tajnosti u jednom poznatom beogradskom restoranu, gdje je Viktor okupio članove obitelji i prijatelje te s njima slavio do ranih jutarnjih sati.

Kako bi dodatno razveselio svoje goste, slavljenik je na rođendan pozvao i domaću glazbenicu Ninu Badrić, prenosi srpski Mondo. Hrvatska glazbenica trenutno boravi u Beogradu zbog poslovnih obaveza, a poziv da se pridruži Viktorovoj proslavi rado je prihvatila. Osim što je događaj uveličala svojim dolaskom, Nina se čak i uhvatila mikrofona te s Lepom Brenom okupljene razveselila pjesmom "Malo mi za sriću triba" splitske dive Doris Dragović.

Poseban trenutak zajedničke pjesme zabilježio je Jovan Pantić, bivši suprug glazbenice Marije Mikić, inače Viktorov dugogodišnji prijatelj, koji je putem Instagram Storyja podijelio snimku dviju pjevačica koja nikog nije ostavila ravnodušnim.

Podsjetimo, osim Viktora, Brena i Boba imaju i 33-godišnjeg sina Stefana, dok Boba iz prvog braka ima i 41-godišnjeg sina Filipa, danas supruga pjevačice Aleksandre Prijović.

