Nina Badrić kao da se ne namjerava vratiti u hladni Zagreb: 'Na koju ćemo plažu danas?'
Iako trenutno uživa u suncu i moru, Ninu Badrić čeka iznimno zaposleno razdoblje
Jedna od najvećih hrvatskih glazbenih zvijezda, Nina Badrić (53), siječanj provodi na zasluženom odmoru, daleko od hladnoće. Svoje pratitelje na društvenim mrežama redovito oduševljava prizorima s egzotičnih Kariba na kojima je od 13. siječnja, a njezina posljednja objava ponovno je izazvala lavinu pozitivnih komentara. Pjevačica očito skuplja energiju za iznimno radnu veljaču koja je pred njom, a sudeći po osmijehu, odmor joj itekako odgovara.
Odmor iz snova na egzotičnoj Anguilli
U svojoj najnovijoj objavi na Instagramu, Nina je podijelila dvije fotografije na kojima pozira nasmijana na pješčanoj plaži, uz tirkizno more i palme u pozadini. U ležernom ljetnom izdanju, s velikim sunčanim naočalama, pjevačica je svoje pratitelje upitala: "Na koju ćemo plažu danas", dajući naslutiti da u potpunosti uživa u čarima karipskog otoka Anguilla. Njezina objava u kratkom je roku prikupila tisuće lajkova, a komentari su se nizali jedan za drugim.
Obožavatelji su je obasuli komplimentima i emotikonima srca, nazivajući je "divom" i hvaleći njezin prirodan i blistav izgled. Ova objava samo je jedna u nizu fotografija s odmora koje su postale viralne u regionalnim medijima, a na kojima Nina pokazuje zavidnu figuru i energiju koju, kako često ističe, duguje dugogodišnjoj biljnoj prehrani.
Veliki povratak nakon odmora
Iako trenutno uživa u suncu i moru, Ninu Badrić čeka iznimno zaposleno razdoblje. Ovaj odmor na Karibima svojevrsno je zatišje pred buru, budući da pjevačica već u veljači ulazi u novu, veliku fazu svoje karijere. Za idući mjesec najavljen je izlazak njezinog dugoočekivanog studijskog albuma pod nazivom "Moji ljudi", koji je sama opisala kao "emotivan, iskren i vrlo osoban". Album su već najavili uspješni singlovi poput "Alive", "Moji ljudi" i "Kako si", koji su publici dali naslutiti što mogu očekivati.
Osim novog albuma, Ninu čekaju i dva velika koncerta u Beogradu. Zbog ogromnog interesa publike, zakazala je čak dva nastupa, 20. i 21. veljače, u kultnom Sava Centru. Riječ je o posebnom akustičnom programu nazvanom "Nina Unplugged", gdje će svoje najveće hitove izvesti u novim aranžmanima uz pratnju orkestra pod umjetničkim vodstvom Ante Gele. Ovaj nastup označava i njezin povratak u legendarnu Plavu dvoranu nakon njezine velike obnove.
