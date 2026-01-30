Nina Badrić kao da se ne namjerava vratiti u hladni Zagreb: 'Na koju ćemo plažu danas?'

Jedna od najvećih hrvatskih glazbenih zvijezda, Nina Badrić (53), siječanj provodi na zasluženom odmoru, daleko od hladnoće. Svoje pratitelje na društvenim mrežama redovito oduševljava prizorima s egzotičnih Kariba na kojima je od 13. siječnja, a njezina posljednja objava ponovno je izazvala lavinu pozitivnih komentara. Pjevačica očito skuplja energiju za iznimno radnu veljaču koja je pred njom, a sudeći po osmijehu, odmor joj itekako odgovara.

Odmor iz snova na egzotičnoj Anguilli

U svojoj najnovijoj objavi na Instagramu, Nina je podijelila dvije fotografije na kojima pozira nasmijana na pješčanoj plaži, uz tirkizno more i palme u pozadini. U ležernom ljetnom izdanju, s velikim sunčanim naočalama, pjevačica je svoje pratitelje upitala: "Na koju ćemo plažu danas", dajući naslutiti da u potpunosti uživa u čarima karipskog otoka Anguilla. Njezina objava u kratkom je roku prikupila tisuće lajkova, a komentari su se nizali jedan za drugim.

Obožavatelji su je obasuli komplimentima i emotikonima srca, nazivajući je "divom" i hvaleći njezin prirodan i blistav izgled. Ova objava samo je jedna u nizu fotografija s odmora koje su postale viralne u regionalnim medijima, a na kojima Nina pokazuje zavidnu figuru i energiju koju, kako često ističe, duguje dugogodišnjoj biljnoj prehrani.

Veliki povratak nakon odmora

Iako trenutno uživa u suncu i moru, Ninu Badrić čeka iznimno zaposleno razdoblje. Ovaj odmor na Karibima svojevrsno je zatišje pred buru, budući da pjevačica već u veljači ulazi u novu, veliku fazu svoje karijere. Za idući mjesec najavljen je izlazak njezinog dugoočekivanog studijskog albuma pod nazivom "Moji ljudi", koji je sama opisala kao "emotivan, iskren i vrlo osoban". Album su već najavili uspješni singlovi poput "Alive", "Moji ljudi" i "Kako si", koji su publici dali naslutiti što mogu očekivati.

Osim novog albuma, Ninu čekaju i dva velika koncerta u Beogradu. Zbog ogromnog interesa publike, zakazala je čak dva nastupa, 20. i 21. veljače, u kultnom Sava Centru. Riječ je o posebnom akustičnom programu nazvanom "Nina Unplugged", gdje će svoje najveće hitove izvesti u novim aranžmanima uz pratnju orkestra pod umjetničkim vodstvom Ante Gele. Ovaj nastup označava i njezin povratak u legendarnu Plavu dvoranu nakon njezine velike obnove.