Neno Ninčević nije skrivao emocije pa nam priznao: 'Poruka je uvijek ista - Ne mrzite nikog'

Jučer je, u Süwag Energie Areni u Frankfurtu, održana 14. po redu "Hrvatska noć". Koncert je vodio Dalibor Petko, a publiku su zabavljali vrhunski izvođači poput Doris Dragović, Petra Graše, benda Hrvatske ruže, Grupe Vigor, Mate Bulića, Dalmatina, Tonija Cetinskog, Miroslava Škore, TS Dukata. Nakon nastupa na popularnoj pozornici, razgovarali smo s glazbenicima koji su nam otkrili kako su oni doživjeli ovu večer, koji im je najemotivniji trenutak i koju poruku šalju publici. Jedno je sigurno, iz Frankfurta je jučer poslana poruka mira i zajedništva.

Zdravko Sunara i Ivo Jagnjić, osnivači benda Dalmatino, otkrili su zašto je ovaj njemački grad za njih puno više od samo jedne postaje na turneji. Riječ je o dubokoj, tridesetogodišnjoj vezi ispunjenoj glazbom, prijateljstvom i nezaboravnim uspomenama. Ivo ističe kako on i njegov kolega u ovaj grad dolaze već puna tri desetljeća, često boraveći i po 15 do 20 dana. "Prije svega, moj kolega i ja imamo za Frankfurt jednu posebnu sponu. Mi 30 godina dolazimo u ovaj grad", prisjeća se. "Svirali smo po klubovima", rekao je.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Grad kumova i izuzetnih prijatelja

Ono što Frankfurt čini uistinu posebnim za članove Dalmatina nisu samo koncerti, već ljudi koji su s vremenom postali obitelj. "Tu imamo i kumove i prijatelje s kojima smo jako dobri i bliski", naglašava glazbenik. Upravo te duboke veze daju, prema njegovim riječima, svakom njihovom dolasku posebnu dimenziju. "Oni znaju koje nas spone vežu za Frankfurt", kaže Ivo.

Zahvalni publici

Na pitanje je li drugačiji osjećaj nastupati u dijaspori i je li među publikom veća euforija, Zdravko Sunara nam je odgovorio kako njihov doživljaj publike uvijek ovisi o atmosferi, a ne o lokaciji.

"Imamo tu sreću i blagoslov da gdje god dođemo — lijepo je, dobro se svira i uvijek ima malo te pozitivne euforije. Možda u Australiji, Kanadi ili Americi osjetimo još jače oduševljenje jer se rijetko događa da im hrvatski glazbenici dođu tako daleko. A ovakve divne večeri, poput ove u Frankfurtu, događaju se češće, ali ne ovako velike. Ovo je ipak najveći i najznačajniji hrvatski koncert izvan Hrvatske. Osjeti se to", rekao je.

Foto: Matija Habljak/pixsell

"Uistinu smo uživali"

Sunara je dodao kako su zahvalni publici na toplom dočeku: "Doživjeli smo predivan prijem publike i stvarno smo uživali. Neka se ovakve večeri ponavljaju i traju još dugo. Hrvatski narod se oduvijek držao zajedno — u zdravlju, veselju i ljubavi."

Neno Ninčević zaplakao

Osim talentiranog Zdravka i Iva, razgovarali smo i s Nenom Ninčevićem o njegovom bendu Hrvatske ruže koji je istaknuo kako je atmosfera bila upravo onakva kakvu je očekivao. "Bilo je predivno, normalna večer, naši ljudi bez ekscesa i bez gluposti", rekao je, dodajući kako su on i njegovi kolege prvenstveno domoljubi, ali da nisu vezani ni za jednu političku stranku: "Ja nisam član nijedne stranke, ne navijam ni lijevo ni desno. Poruka je uvijek ista: ne mrzite nikoga. Mržnja je bolest, nije emocija. Poštujte sve vjere, sve nacije i sve različitosti."

Foto: Matija Habljak/pixsell

Neno je također otvoreno govorio o emotivnom trenutku tijekom koncerta, kada ga je pjesma "Ćaća" dirnula do suza. "Mene za tu pjesmu veže puno emocija. Pjesma me dotaknula toliko da sam zaplakao. Bilo mi je čast doživjeti takav trenutak na pozornici", priznao je.

Mate Bulić otkrio nam tko su mu najveći kritičari

Tisuće Hrvata dijaspore okupilo se kako bi uživali u najvećoj glazbenoj fešti hrvatske, a Mate Bulić nam je otkrio tko mu je najveći kritičar. "Supruga i unuci", potvrdio nam je kroz smijeh.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Glazbeni geni, su se izgleda, prenijeli i na unuke. "Izuzetno mi je drago da su baš dva moja unuka glazbenici. Prate sve što se događa. Pored svih svojih obaveza, stalno su u nekakvom "điru". Uvijek im kažem da kada se odluču za neku pjesmu, da ćemo otići na binu i to sve isprobati", rekao je.

Naravno, pitalo smo ga i o planovima za narednu godinu. "Želja ima puno. Čovjek snuje, Bog određuje. Što će biti, vidjet ćemo, nadam se, najboljem“, iskreno nam je otkrio.

Na Hrvatskoj noći u Frankfurtu Miroslav Škoro dosad je već puno puta nastupio. 'U Frankfurtu je uvijek lijepo. Poruka koju želim poslati publici jest da budu zdravil, sretni i ponosni', kratko nam je rekao Škoro.

